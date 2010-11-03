TÜSİAD Dışpolitika Ödülü sahibini bulacak

T24 - Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz’ın onur konuğu olarak katılacağı ödül töreninde TÜSİAD Dışpolitika Ödülü'nü Almanya Dış İlişkiler Konseyi (DGAP) ve Arend Oetker Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkan Yardımcısı Dr. Arend Oetker’e takdim edilecek. Ödül töreninde açılış konuşmaları TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mustafa Koç ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner tarafından gerçekleştirilecek.

TÜSİAD 2010 yılı “TÜSİAD Dış Politika Ödülü” (TÜSİAD Bosphorus Prize for European Understanding), 4 Kasım 2010 Perşembe günü (yarın), İstanbul’da Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenecek akşam yemeğinde, Almanya Dış İlişkiler Konseyi (DGAP) ve Arend Oetker Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkan Yardımcısı Dr. Arend Oetker’e takdim edilecek.

Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz’ın onur konuğu olarak bir konuşma yapacağı toplantının açılış konuşmaları, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mustafa V. Koç ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner tarafından gerçekleşecek.

Dr. Arend Oetker’in bu ödüle layık görülmesindeki başlıca etken, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği ile ilgili tartışmaların rasyonel bir zeminde yürütülmesine verdiği destek oldu.

TÜSİAD’ın 2003 yılında “TÜSİAD Dış Politika Ödülü” (TÜSİAD Bosphorus Prize for European Understanding) adı altında tesis ettiği ödül, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegrasyonu sırasında karşılaştığı siyasal, diplomatik, ekonomik, sosyal ve kültürel engellerin aşılmasında yapılan çalışmalara, Türkiye ile AB arasındaki işbirliğinin, karşılıklı anlayışın ve ortak değerlerin gelişmesine katkıda bulunduğuna inanılan kişi veya kuruluşlara verilmektedir. TÜSİAD Yönetim Kurulu tarafından ödüle layık görülen kişi ya da kuruluşların hak sahibi olabilmesi için AB yurttaşı ya da kamu veya özel sektöre ait bir AB üye ülkesi kuruluşu olması gerekmektedir.

TÜSİAD BOSPHORUS PRIZE FOR EUROPEAN UNDERSTANDING ÖDÜL TAKDİM LİSTESİ

– (2003) Dietrich von KYAW, Almanya’nın AB nezdindeki eski Büyükelçisi:

T.C. Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından takdim edilmiştir.

– (2004) Thierry de MONTBRIAL, Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) Başkanı

– (2005) Jack STRAW, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı:

T.C. Dışişleri Bakanı Abdullah GÜL tarafından takdim edilmiştir.

– (2006) Günter VERHEUGEN, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı

T.C. Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından takdim edilmiştir.

– (2007) Carl BILDT, İsveç Dışişleri Bakanı

T.C. Devlet Bakanı Mehmet AYDIN tarafından takdim edilmiştir.

– (2008) Emma BONINO, İtalya Senato Başkan Yardımcısı

T.C. Dışişleri Bakanı Ali BABACAN tarafından takdim edilmiştir.

– (2009) Frank Walter STEINMEIER- SDP Başkanı ve Almanya eski Dışişleri Bakanı

T.C. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI tarafından takdim edilmiştir.

4 Kasım 2010, Perşembe

“TÜSİAD Bosphorus Prize for European Understanding - 2010”

Ödül Töreni

Esma Sultan Yalısı - İstanbul

Program:

Akşam Yemeği

20.00 – 20.30 Hoşgeldiniz Kokteyli

20.30 – 22.00 Akşam Yemeği

Ödül Töreni

20.35 – 20.45 TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sayın Mustafa V. KOÇ’un Konuşması

20.45 – 21.00 TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ümit BOYNER’in Konuşması

21.00 – 21.15 Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ’IN Konuşması

21.15 – 21.25 2010 yılı “TÜSİAD Bosphorus Prize for European Understanding” Ödülü’nün Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ tarafından Dr. Arend OETKER’e takdimi

21.15 – 21.30 Almanya Dış İlişkiler Konseyi (DGAP) ve Arend Oetker Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkan Yardımcısı Dr. Arend OETKER’in konuşması