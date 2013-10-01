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TÜSİAD: Demokratikleşme paketi umut verici ama yeni adımlar atılmalı

TÜSİAD: Demokratikleşme süreklilik arz eder. Bu çerçevede, açıklanan demokratikleşme paketinin geliştirilmesi yönünde yeni adımların atılması beklenmelidir

01 Ekim 2013 16:21

Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Başbakan Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı demokratikleşme paketini önemli ve umut verici buldu. Yapılan açıklamada, “Türkiye’nin yeniden demokratikleşme, reform ve AB gündemine dönme iradesini önemli ve umut verici buluyoruz” ifadeleri kullanıldı.

TÜSİAD, demokratikleşme paketi hakkında görüşlerini açıkladı.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Uzun bir aradan sonra, bugün yeniden bir demokrasi paketi tartışıyor olmak demokrasi iklimi adına bizatihi olumludur; bu paketin olumlu yanları ve eksiklikleri üzerine tartışmalar toplumsal uzlaşma ortamını güçlendirecek ve yeni Anayasa çalışmaları için sağlıklı bir zemin oluşturacaktır.

Seçmen iradesinin Parlamento’ya yansımasını sınırlayan unsurlardan en önemlisi olan yüzde 10 barajının değiştirilerek, 2015 milletvekili genel seçimlerine yepyeni bir seçim sistemiyle gidilebilmesi, çoğulcu parlamenter rejimin güçlendirilmesi adına, uzun süredir beklenen, önemli bir adım olacaktır.

Demokratikleşme süreklilik arz eder. Bu çerçevede, açıklanan demokratikleşme paketinin geliştirilmesi yönünde yeni adımların atılması beklenmelidir. Ancak, bu adımların artık, yeni Anayasa çalışmalarıyla birlikte ele alınması tercih edilmelidir. Bu çerçevede, “din ve vicdan özgürlüğünü”, “ifade ve örgütlenme özgürlüğünü”, “adil yargılanma” ve "şiddetsizlik ortamını" güçlendirmeye yönelik düzenlemeler başta olmak üzere, tüm demokratikleşme açılımlarını, Anayasa çalışmalarını merkeze alacak şekilde tasarlamak gerekmektedir.

Türkiye’nin yeniden demokratikleşme, reform ve AB gündemine dönme iradesini önemli ve umut verici buluyoruz.  Beklentimiz, TBMM’nin bu atmosferi, yeniden AB gündemine yakınlaşma ve yeni Anayasa çalışmalarının başarıyla sonuçlandırılması yönünde kullanması ve 2015 Genel Seçimlerine 21 yy’a yakışır yeni bir Anayasa ile girilebilmesidir.” 

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