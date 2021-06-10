TÜSİAD’dan Paris İklim Anlaşması uyarısı: İklim değişikliği Türkiye’yi Koronavirüs’ten daha sert vuracak, onaylamalıyız

TÜSİAD, Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylaması gerektiğini belirterek, iklim değişikliğinin Türkiye’yi Kovid-19’dan daha sert vuracağı uyarısında bulundu.

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre, TÜSİAD Enerji ve Çevre Yuvarlak Masa Başkanı Cevdet Alemdar, TBMM İklim Araştırma Komisyonu’nda, AB Yeşil Mutabakatı’nın, görüşme süreci devam eden AB-Türkiye Gümrük Birliği güncellenmesinin kapsamına alınması olasılığına değinerek, “Biz Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı ciddi bir risk kaynağı olarak görüp ama bir taraftan da bunu iş dünyası olarak fırsata dönüştürmeye çalışıyoruz” dedi. AB’nin temmuz içinde sınırda karbon düzenlemesini hayata geçireceği anımsatan Alemdar, Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerdeki karbon ayak izini düşürmesinin isteneceğine vurgu yaptı.

1.8 milyar euro yük

Sınırda karbon vergisinin uygulanmasıyla birlikte, Türkiye’ye yönelik ek vergi gelebileceği ihtimaline değinen Alemdar, “50 euro karbon vergisi uygulamasının ülkemize maliyeti yaklaşık 1.8 milyar euro olacaktır. Biz, bu vergi yükünü taşımak yerine gerçekten fırsata dönüştürmeyi kıymetli görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Alemdar, yeşil dönüşüm için kapsamlı yol haritaları bulunduğuna belirterek, “Kovid-19, en kırılgan kesimlerin daha fazla etkilendiği bir kriz oldu ama iklim değişikliği Kovid-19’dan çok daha sert bir şekilde gelecek” değerlendirmesinde bulundu.