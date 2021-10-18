TÜSİAD’dan İyi Parti’ye ziyaret

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) heyeti İyi Parti Genel Merkezi'ne gelerek Genel Başkan Meral Akşener'in başında bulunduğu partililerle görüştü.

TÜSİAD Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, Yönetim Kurulu Üyesi Önder Sezgi ve Ankara Temsilcisi Ü. Barış Urhan’dan oluşan heyet İyi Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Heyet, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki Samsun Milletvekili ve Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak ve Ekonomi ve Finans Politikalarından sorumlu Genel Başkan Danışmanı Bilge Yılmaz’a bilgilendirmede bulundular.