TÜSİAD’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

TÜSİAD, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir mesaj yayınladı. Kadınların eğitim, çalışma hayatı ve karar alma mercilerine eşit katılımıyla Türkiye'nin daha kalkınmış ve demokratik bir ülke haline geleceğini belirten TÜSİAD, "Çünkü her zaman vurguladığımız gibi; Tek kanatla geleceğe uçamayız" dedi.

TÜSİAD'ın mesajı şu şekilde:

"Kadınların eğitim, çalışma hayatı ve karar alma mercilerine eşit katılımını sağladığımız bir Türkiye’nin daha uzlaşmacı, daha demokratik ve daha kalkınmış bir ülke olacağına inanıyoruz.

Kadınların güven içinde yaşadığı, güçlendiği ve toplumu da güçlendirdiği bir iklimi hep birlikte yaratmalıyız

Kadın ve erkeğin hak ve özgürlüklerde, fırsatlara erişimde ve temsilde eşitliği esastır. 21. yüzyılda sürdürülebilir kalkınmayı tam anlamıyla başarmış bir ülke olmak için toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamalıyız. Toplumsal cinsiyet eşitliği demokrasi ve kapsayıcı büyümenin de vazgeçilmez bir unsurudur.

"Dijital dönüşüm ve işlerin geleceğinde kadınların konumu güçlendirilmeli"

Teknolojik dönüşüm odağında dünya ve ülkemiz yepyeni bir dönemin içinden geçiyor. Bu dönüşüm, toplumsal cinsiyet uçurumunu kapatabilmek için mutlaka değerlendirilmesi gereken bir fırsat sunuyor. Kadınları ve kız çocuklarını dijital becerilerle güçlendirmek, teknolojinin dönüştürdüğü geleceğin işlerinde kadınların eşit yer almasını sağlamak hedefiyle eğitim ve işgücü politika ve eylemlerini önceliklendirmek gerekiyor.

"Kadına şiddete karşı yasalar eksiksiz hayata geçmeli"

Kadına yönelik şiddet hem bir insan hakları ihlali hem de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin acımasız bir yansımasıdır. Şiddete sıfır tolerans anlayışının toplumda yerleşmesi, mevcut yasalar ve hukuksal yaptırımların etkili şekilde uygulanması gerekiyor. Kadınların güven içinde yaşadığı, güçlendiği ve toplumu da güçlendirdiği bir iklimi yaratabilmeliyiz.

“Tek kanatla geleceğe uçamayız.”

Kadınların eğitim, çalışma hayatı ve karar alma mercilerine eşit katılımını sağladığımız bir Türkiye’nin daha uzlaşmacı, daha demokratik ve daha kalkınmış bir ülke olacağına inanıyoruz.

Kadınların ve erkeklerin gücünü hayata eşit katabilmeliyiz. Çünkü her zaman vurguladığımız gibi; Tek kanatla geleceğe uçamayız.”