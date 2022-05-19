TÜSİAD'dan 19 Mayıs mesajı: Gençlerimizin hayal ve ideallerine destek olmak en öncelikli toplumsal sorumluluğumuzdur

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı. TÜSİAD'ın kutlama metninde "Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak ve gençlerimizin hayal ve ideallerine destek olmak, en öncelikli toplumsal sorumluluğumuzdur" vurgusu yapıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in kurucu kuşağının anıldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Çağdaş, laik, demokratik ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir Türkiye için 103 yıl önce bugün Samsun'a ilk adımı atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyetimizin kurucu kuşaklarını sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimiz 100'üncü yılına yaklaşırken, atılan o ilk adımın anlamına sahip çıkarak, Cumhuriyet değerlerine dayalı bir geleceğin heyecanı, umudunu, dinamizmini yaşatmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak ve gençlerimizin hayal ve ideallerine destek olmak, en öncelikli toplumsal sorumluluğumuzdur.

Ulu Önder Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu önemli gün, ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz gençlere duyulan güveni gösterirken, bizlere de gelecek kuşaklara potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlama sorumluluğumuzu hatırlatıyor. TÜSİAD olarak; gelişmiş, saygın, adil ve çevreci bir Türkiye hedefini, ancak insanı, bilimi ve kurumları önceliklendiren bir kalkınma anlayışıyla hayata geçirebileceğimize inanıyoruz. Bu kapsamda nitelikli fırsat eşitliğine dayalı eğitim, bilim, özgürlükler, hukukun üstünlüğü, toplumsal cinsiyet eşitliği, kapsayıcılık ve iklim krizine duyarlılık gençlerimize daha iyi bir gelecek sunmak için taviz vermeden ilerlememiz gereken alanlardır. Yenilikçi bakış açıları, yaşam tarzları, düşünme ve öğrenme biçimleri ve umutları ile tüm gençlerimiz ülkemizin en büyük potansiyelidir.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."