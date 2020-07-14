TÜSİAD'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "TÜSİAD olarak; demokratik ve müreffeh bir ülke için çalışmaya, üretmeye; evrensel demokratik ilkeleri kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD, Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıldönümü öncesinde bir açıklama yaptı. "15 Temmuz’da demokrasimize sahip çıkmak için kahramanca mücadele veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz" ifadelerini yer aldığı açıklama şu şekilde:

"Ülkemizin 15 Temmuz günü ortak bir duruş ve inançla sahip çıktığı demokrasiyi korumak;

demokratik ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerini savunmak hepimizin asli görevidir. Her zaman dile

getirdiğimiz gibi; demokrasiye müdahaleler ancak demokratik standartları yükselterek, hukukun

üstünlüğünü güçlendirerek, özgür düşünceyi mümkün kılan ifade özgürlüğü ve temel hak

alanlarını genişleterek önlenebilir.

TÜSİAD olarak; demokratik ve müreffeh bir ülke için çalışmaya, üretmeye; evrensel demokratik

ilkeleri kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.”