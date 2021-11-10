TÜSİAD'dan 10 Kasım mesajı: En büyük sorumluluğumuz Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine sahip çıkmaktır

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı kapsamında 10 Kasım mesajı yayımladı. Açıklamada Cumhuriyet vurgusu yapılırken "Bizlerin en büyük sorumluluğu Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine sahip çıkmak ve ulusumuzu müreffeh bir geleceğe taşıyacak adımların hayata geçmesi için çalışmaktır" dendi.

TÜSİAD'ın 10 Kasım mesajı şöyle:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü vefatının 83’üncü yılında saygı, özlem ve minnetle anıyoruz



Atatürk’ün en büyük eseri, savaşların yıkımına uğramış bir imparatorluğun ardından meydana getirdiği ulusumuz ve aydınlanma ilkelerini temel alan Cumhuriyetimizdir.

Bu eserin mirasçıları olarak bizlerin en büyük sorumluluğu Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine sahip çıkmak ve ulusumuzu müreffeh bir geleceğe taşıyacak adımların hayata geçmesi için çalışmaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz."