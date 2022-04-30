TÜSİAD'dan 1 Mayıs mesajı: İşsizlik ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele öncelikli konularımız olmalı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesiylesiyle yapılan açıklamada, işsizlik ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele vurgusu yapıldı.

TÜSİAD, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için yazılı açıklama yaptı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Emeğe ve sosyal haklara saygı çağdaş bir demokrasi kültürünün ve kapsayıcı büyümenin en temel göstergelerindendir. Toplumun tüm paydaşlarının yapıcı işbirlikleri ile çalışma hayatının daha iyi standartlara kavuşturulması toplumsal refahımızın da vazgeçilmez bir unsurudur.

Pandeminin yıkıcı etkisini geride bırakırken, “yeni normal” olarak anılan geçiş sürecinde çalışma hayatı başta olmak üzere pek çok alanda bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşümün ekonomik ve toplumsal alanlarda kalkınma boyutunda bir fırsat olarak değerlendirilebilmesi için işsizlik ve kayıt dışı ekonomiyle etkili mücadele, başta gençler olmak üzere işgücünün düzgün işlere ve güvenli iş ortamına erişimi, kadın-erkek tüm çalışanların kişisel ve mesleki gelişimini destekleyen iş koşulları ve geleceğin dünyasında ihtiyaç duyulan becerilere hayat boyu yatırım öncelikli konularımız olmalı.

Kapsayıcı sosyal politikalar ve tüm çalışan kesimlerle güçlü diyalog çerçevesinde çağdaş çalışma anlayışının hayata geçirilmesi, değer üreten ve yaşam memnuniyeti yüksek bir topluma ulaşmak için şarttır.

TÜSİAD olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız."