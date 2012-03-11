TÜSİAD da Pentagon da Stratfor'un müşterisi

T24 - Wikileaks'in yayımladığı Stratfor'a ait 22 Nisan 2011 tarihli faturalandırılan ödemeler listesinde TÜSİAD'ın, yöneticilere verilen brifingler için 75 bin dolarlık (yaklaşık 130 bin TL) bir ödeme yaptığı yer aldı.

Taraf gazetesinde "Pentagon da TÜSİAD da Stratfor'un müşterisi" başlığıyla yayımlanan (11 Mart 2012) Wikileaks kriptosu şöyle:



Pentagon da TÜSİAD da Stratfor'un müşterisi



WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın sızıntıları kamuoyuna açıklarken işaret ettiği gibi Stratfor’un çeşitli hizmetler verdiği müşteriler arasında birçok özel şirket ve önemli kamu kurumu ile askerî kuruluşlar dikkat çekiyor. Stratfor’un istihbaratla topladığı ‘dedikodulara’ dayalı analiz hizmeti verdiği kuruluşların içinde ABD Kamu Güvenliği Teşkilatı, ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA), Deniz Piyadeleri Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri gibi Amerikan yönetiminin birçok konuda kararlarını hazırlayan ve hayata geçiren kurumlar bulunuyor. Bunların yanı sıra, tüm dünyada orduların açtığı milyonlarca dolarlık ihaleleri kapışan askerî ve silah sanayinin önde gelen şirketleri Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Raytheon da Stratfor’un istihbarat tecrübesinden yararlananlardan.

22 Nisan 2011 tarihli fatura listesinde hangi müşteriye ne tür bir hizmet sunulduğu ve ne kadarlık bir ödeme yapıldığı bilgileri yer alıyor. Yaklaşık 550 bin dolarlık bir faturayla (yaklaşık 1 milyar TL) Stratfor’a para akıtanların en başında, petrol rafinerisi inşaatı sektörünün liderlerinden National Oilwell Varco var. Şirkete güvenlik konusunda istihbarat ve aylık rapor hizmeti sunuluyor. Petrol çıkarma alanında faaliyet gösteren bir başka Amerikalı firma Parker Drilling Company de aynı şekilde Stratfor’dan aldığı istihbarata yüklü para ödüyor. Listenin ikinci sırasında ise ABD hükümetinin bilgi paylaşım şebekesi OSIS var. Stratfor’un, sadece yayınlarını ABD hükümetine satarak büyük gelir elde ettiği buradan da anlaşılıyor.



TÜSİAD’dan 150 bin dolar



Stratfor’un 22 Nisan 2011 itibariyle faturalandırılan ödemeler listesinde, TÜSİAD’ın, yöneticilere verilen brifingler için 75 bin dolarlık (yaklaşık 130 bin TL) bir ödeme yaptığı görülüyor. Bunun yanı sıra Stratfor’un TÜSİAD’ın 6 Ekim 2011’deki 40’ıncı yıldönümü etkinlikleri kapsamında, düzenleyeceği konferansa biçilen 150 bin dolarlık (yaklaşık 260 bin TL) faturanın ön ödemesi olan 75 bin doların, 24 Mart 2011 tarihli bir yazışmada talep edildiği görülüyor. Yazışmaya iliştirilen ekteki çalışma bildirisinde TÜSİAD’dan Genel Sekreter Zafer Ali Yavan ile yetkili irtibat kişileri olarak Nuri Çolakoğlu ve Bülent Duygun’un, Stratfor’dan da Yönetim Kurulu Başkanı Don Kuykendal’ın imzası yer alıyor.

Listede istihbarat bilgisi aldığı görülen şirketler arasında Dell ve İntel gibi dünya devi teknoloji şirketleri ile akaryakıt sektörünün liderlerinden Chevron da var. Chevron’a biçilen fatura 82 bin doları, Dell’inki ise 96 bin doları buluyor. Bu iki şirketin faturasının kabarık olması ise, “protective intelligence” adı verilen, bir nevi şirketlerin faaliyetleri için özel hazırlanan risk analizi tahlilleri hizmeti almalarından kaynaklanıyor.



DIA ve OSIS nedir?



ABD Savunma İstihbarat Ajansı’nın (DIA), Pentagon bünyesinde Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri tarafından toplanan istihbaratın koordine edilmesini sağlamak gibi son derece kilit bir rolü var. Bu kapsamda DIA’ye özellikle askerî harekatların hazırlanmasında büyük iş düşüyor. DIA, ABD’de sık sık CIA ile ‘hangisi daha iyi’ diye karşılaştırılıyor. Birçoğuna göre askerî bakış açısını özümseyen DIA, sivil muadili CIA’den daha etkili.

22 Nisan 2011 tarihli ödeme listesinin ikinci sırasında bulunan OSIS ise ABD hükümetinin gizli olarak sınıflandırılmayan, internet üzerinden açık erişime tâbi bilgi paylaşım şebekesi. FBI’dan CIA’e, ordu kuvvetleri istihbaratlarından bakanlık istihbarat merkezlerine kadar ABD’deki 16 istihbarat ajansı bu bilgi paylaşım şebekesinin bir parçası. OSIS’ın veri tabanında patentlerden haritalara yüz binlerce belge bulunuyor.