-TÜSİAD boykottan yana değil İSTANBUL (A.A) - 20.12.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Fransa Meclisine getirilecek 1915 olaylarına ilişkin yasa tasarısının ekonomik ilişkilere etkisi konusunda, ''Boykot politikaları sürdürülebilir politikalar değildir. Neticede istihdamı etkileyecek düzeye bile gelebilir'' dedi. Boyner ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Erkut Yücaoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde kabul edilmelerinin ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Ümit Boyner, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifinin Fransa Meclisi genel kurulundaki oylamasına ilişkin yaptıkları çalışmaları Başbakan Erdoğan'a ilettiklerini belirterek, bu konuda zaten hükümetle iş dünyası olarak istişare halinde olduklarını kaydetti. Boyner, ''Masada boykot seçeneği var mı?'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''Böyle bir şey gündemde yok. Tabii ki burada hassasiyetin yaratacağı birtakım olumsuzluklar olabilir. Bütün bunları da iş dünyaları göz önüne almak zorunda. Boykot politikaları sürdürülebilir politikalar değildir. Neticede istihdamı etkileyecek düzeye bile gelebilir. Rekabetin son derece güçleştiği, gelişmekte olan piyasaların sıkıntılar yaşadığı bu günde, olayın boyutlarının buraya gelmemesi gerekiyordu. Onun için Fransa büyük bir hata yapıyor diye düşünüyoruz.'' -''Başbakan'ın enerjisi yerinde''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde boykot konusunun gündeme gelmediğini söyleyen Ümit Boyner, Başbakan Erdoğan'ın sağlığına ilişkin bir soru üzerine, ''Sağlığını gayet iyi gördük. Enerjisi yerinde. Çok memnuniyet verici'' dedi. TÜSİAD YİK Başkanı Erkut Yücaoğlu da, Başbakan Erdoğan'la 2012'nin ekonomik gerçeklerini de konuştuklarını belirterek, Avrupa'daki borç krizi, ABD'nin durumu, Çin'deki yavaşlama gibi gelişmelerin, Türkiye üzerinde baskıları olabileceğinin de dile getirildiğini aktardı. Yücaoğlu, ''Birlikte hangi politikaları gözden geçirelim, kimlerle hangi temasları yapalım konusunda da kendisinden bilgi almış olduk. Ekonominin de yurt dışından gelecek etkileşmeye karşı hazırlıklı olmasını da gündeme getirdik'' dedi.