TÜSİAD Başkanı'ndan siyasilere mesaj

TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran-Symes, ''Siyasilerimizin iş dünyasının her kesimi ile hiçbir ayrımcılık yapmadan el ele çalışması gerekiyor” dedi.

Symes, “Forum İstanbul 2015, Kritik Eşik: Açılım ve Dönüşüm Zamanı toplantısına katıldı.

Toplantıda düzenlenen panelde istihdam konusunu değerlendiren Symes, genç işsizliğin azaltılması gerektiğini belirtti.

TÜSİAD Başkanı Symes, gençlerin aldıkları eğitimin iş dünyasının aradığı özelliklerle örtüşüp örtüşmediğine dikkat çekerek, “Bu problemin Türkiye açısında çok daha öncelikli ele alınması gerektiğini çünkü gencimiz fazla ve onları ileride Türkiye’nin hayal ettiğimiz rekabet gücünde bu gençlerimiz aslında hangi donanımla iş gücüne katılıyor kısmı son derece önemli. İş gücü piyasasında becerileri çok iyi anlamamız lazım” dedi.

‘Yatırımların ve buna bağlı olarak istihdamın artırılması gerekiyor’

Cansen Başaran Symes, son 50 yılda gelişen teknoloji ile bütün dengelerin değiştiğine dikkat çekerek, “Biz bu değişen dengelerde hangi mesleklerde ve hangi becerilerde yatırım yapıyoruz ki buradan gelen arkadaşlarımız ihracatta ve hep birlikte hayalini kurduğumuz inovasyon kapasitesini ortaya çıkarsın” diye konuştu.

Türkiye’nin büyürken istihdam yaratabilmesinin son derece önemli olduğunu dile getiren Symes, “İş gücü piyasasından mevcut işsizlere iş sağlamanın yanı sıra iş gücüne yeni katılması beklenen isimlere iş olanakları son derece kritik. Diğer bir deyişle yatırımların ve buna bağlı olarak istihdamın artırılması, sanayinin katma değer yaratması ve rekabet gücünün artırılmasının önünün bu şekilde açılması gerekiyor” dedi.

‘Gelecek 10 yılın sonunda dünyada 600 milyondan fazla işin yaratılması gerekiyor’

Symes, Uluslararası Finans Kurumu'nun Dünya Kalkınma Raporu’nda "Tamamlayıcı Niteliklerdeki İşler" konulu bir çalışması bulunduğuna işaret ederek, “Bu çalışmada gençlerin artan oranda iş gücüne katılmasıyla birlikte bugünün istihdam seviyelerini sürdürmek için önümüzde ki 10 yılın sonunda dünyada 600 milyondan fazla işin yaratılması gerekiyor. Bunların yüzde 90’ı da özel sektör tarafından yaratılıyor. G20’nin B20 ile el ele, Türkiye’de de siyasilerimizin iş dünyasının her kesimi ile hiçbir ayrımcılık yapmadan el ele çalışması gerekiyor. Yüzde 90 istihdam buradan gelecek” diye konuştu.