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TÜSİAD Başkanı’ndan Adalet Mitingi yorumu

“Siyasi parti gözetmeksizin herkese adalet”

09 Temmuz 2017 23:25

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Maltepe’de gerçekleştirdiği Adalet Mitingi ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Bilecik, “Çok sade, çok net ve çok masum. Üstelik küçük harflerle ifade edildiğinde daha etkili… Siyasi parti gözetmeksizin herkese #adalet” diye yazdı.

 

 

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