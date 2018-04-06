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Ekonomi

TÜSİAD Başkanı: Yüksek faiz yatırım ortamını negatif etkiliyor

"Kurdaki dalgalanmalar, dış dünyadaki gelişmelerin yanı sıra enflasyon da önemli; yüzde 5'in altına düşürülmeli"

06 Nisan 2018 19:52

Yüksek faizin yatırım ortamını negatif etkilediğini belirten TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, kurdaki dalgalanmalar ve dış dünyadaki gelişmelerin yanı sıra enflasyonun yüzde 5’in altına düşürülmesinin de önemli olduğunu söyledi. 

BloombergHT’deki Akıllı Para programına konuk olan Bilecik, ABD ile Çin arasında arasında yaşanması olası ticaret savaşına da değindi. ABD’nin tutumunu anlamanın mümkün olmadığını ifade eden Bilecik, "TTIP'nin rafa kaldırılması ve alüminyum ve çelik endüstrisinde tarifelerin yükselmesi Çin'e karşı yapılmasına rağmen tüm dünya ülkelerini etkiliyor. Biz maalesef muaf tutulmayan yapı içerisinde kaldık yani Türkiye olarak da ekstra problemimiz var" dedi. 

Çin'in de bu anlamda adımları olduğunu ama bu durumun 'kazananı olmayan bir savaş' olduğunu kaydeden Bilecik, "Uzun vadede bakınca korumacılık hiçbir zaman kazanan bir tablo olmamış. Bu dijital iletişimin zaman zaman olumsuz kullanılmasından meydana gelen bir şey. Avrupa'da da bunun örneklerini görüyoruz. Dileğimiz aklı selimin kazanması" diye konuştu. 

"Daha almamız gereken bir yol var"

2018 yılında gerek AB'de, gerek dışarıda muhtelif içe kapanma, küresel ticarette oluşan risklere rağmen Türkiye'nin ihracatının dışa açılımdaki en önemli rekabet avantajlarından biri olduğunu belirten TÜSİAD Başkanı, 'ihracatta hedeflenen yıl sonu rakamlarına ulaşılıp ulaşılamayacağı'na dair soruya da, "Mart'ta ihracat rakamlarının arttığını görüyoruz ama bu aslında kriz öncesi normale dönüş rakamları, yani daha almamız gereken bir yol var" yanıtını verdi. 

Yüksek faizin yatırım ortamını negatif etkilediğini belirten Bilecik "ama bizim net görüşümüz; enflasyon mutlaka makul oranlara çekilmesi gerektiği.. Kurdaki dalgalanmalar, dış dünyadaki gelişmelerin yanı sıra enflasyon da önemli. Enflasyon %5'in altına düşürülmeli" dedi. Bilecik her alanda reform yapılması gerekliliğinin de altını çizdi. 

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