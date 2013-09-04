TÜSİAD Başkanı: Türkiye'nin yeni bir ekonomi politikasına ihtiyacı var

Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Muharrem Yılmaz, Türkiye’nin yeni bir ekonomi politikasına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Hürriyet gazetesinden Sefer Levent’e konuşan Yılmaz şunları söyledi:

“Yeni yılın ekonomik programı ve hazırlanmakta orta vadeli programın küresel gelişmeleri dikkate alan yeni bir anlayışla ele alınmasını beklemek gerekir.

Türkiye yeniden büyümeye başlayan gelişmiş ekonomiler ile olan ticaret hacminden dolayı şanslı ve yüksek büyüme potansiyeline sahiptir. Öte yandan çözüm sürecinin başarısıyla ekonominin dışında kalmış olan önemli bir bölgenin, ekonomiye yeniden kazandırılması söz konusudur.

Bu yönüyle, Türkiye hem doğusundan hem batısından olumlu yönde ayrışma ihtimalini halen koruyor.

Elbette, bekleyen bir seri yapısal reform alanındaki performansımız da bu ayrışmayı güçlendirecek potansiyele sahip. Vergi sisteminde ihtiyaç duyulan reform, kayıt dışı ile mücadele, enerji piyasalarının liberalleştirilmesi, işgücü piyasasının güvenceli esneklik yapısının geliştirilmesi ve elbette bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumların arzu edilen verimlilikte çalışabilmeleri hemen listenin başına yazabileceğimiz alanlar olarak karşımıza çıkıyor.

En temel mesele ise, iç tasarrufların sürdürülebilir bir büyümeyi finanse edebilecek düzeye ulaşmasıdır.”