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Ekonomi

TÜSİAD Başkanı Turan: Dünyada da enflasyon var ama yüzde 9-10 civarlarında; Türkiye'de tüketici enflasyonu yüzde 60'ı, üretici enflasyonu yüzde 100'ü geçti

"Biz politika faizini düşürdük ama borçlanma maliyetini düşüremedik"

25 Nisan 2022 17:00

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, "Dünyada da enflasyon var ama yüzde 9-10 civarlarında. Türkiye'de tüketici enflasyonu yüzde 60'ı, üretici enflasyonu yüzde 100'ü geçti. Bazı şirketlerin ÜFE'leri yüzde 200'ler seviyesinde" dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan’dan faiz ve enflasyona ilişkin yeni açıklamalar geldi.

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