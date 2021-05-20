TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski: Gümrük Birliği’nin güncellenmesi beka meselesi; ulusal eylem planı hazırlanmalı

Gümrük Birliği’nin güncellenmesini beka meselesi’nin güncellenmesini beka meselesi olarak gördüklerini belirten TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, ulusal eylem planı hazırlanması önerisinde bulundu.

Dünya’nın haberine göre Kaslowski, “Türk özel sektörü olarak bu yönde hedefleri belirlemek ve uygulamaya geçişte seferber olmaya her zaman hazırız” dedi.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin önemine değinen Kaslowski, “Salgın dönemine de daha rekabetçi, öngörülebilir ve yatırım cazibesi yüksek bir Türkiye olarak girmiş olurduk. Gerek AB’den gerekse bizden kaynaklanan sebeplerle bu fırsatı kullanamadık. Tüm dünyanın dönüşüm içinde olduğu bu dönemde artık bu konuda gecikme lüksümüzün olmadığına inanıyorum” dedi.

AB’nin imzaladığı her yeni ticaret anlaşmasıyla Türkiye’nin AB pazarı için göreli avantajını kaybettiğini vurgulayan Kaslowski, “Sanayi standartları, küresel ticaret dengeleri, çevresel ve dijital kurallar bağlamında AB ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin mevcut çerçevede ilerlemesi imkansız hale geliyor” diye konuştu.