TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz: Ana dilde eğitim haktır, verilmeli

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, “Ana dilde eğitim AB normlarına göre bir haktır. Biz de bu hakkın kullanımı konusunda parlamentonun bir formül bulup sürece destek vermesini istiyoruz” dedi.

SKYTURK360’ta yayınlanan “Gündem ve Ekonomi” programında Murat Sabuncu ve Doğan Akın’ın sorularını yantılayan TÜSİAD Başkanı Yılmaz, çözüm sürecinin Türkiye’nin şiddetten arınması için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Yılmaz, Türkiye’nin ana dilde eğitim konusunda evrensel standartları kabul etmesi gerektiğini vurgulayarak parlamentoya “ana dilde eğitim” çağrısı yaptı.



Başbakan’dan randevu talebi



TÜSİAD Başkanı, Ankara temasları kapsamında Başbakan Erdoğan ile biraraya gelmemelerine ilişkin çıkan tartışmalara ilişkin, “TÜSİAD’ın her yeni yönetimi Ankara’da Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve siyasi liderlerle görüşür. Bu kapsamda Sayın Başbakandan da randevu talep etmiştik. Artık randevu geldi, gelmedi… Biz randevu isteyen tarafız. Karşı tarafa sormak lazım” yorumunu yaptı.



Yılmaz, ünlü besteci Fazıl Say’a 10 ay hapis cezası verilmesine ilişkin olarak, “Malesef yasalar değişiyor ama uygulama aynı hızla değişmiyor. Bu karar, Türkiye’nin yönüne uygun bir karar olmadı” diye konuştu.





İşte TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz’ın açıklamasından satırbaşları:



'Türkiye uzlaşmak istiyor'



“Terörün, şiddetin devam etmesini kimse istemiyor. Bunu kim eleştirebilir, kim hayır diyebilir? Yöntemi bulmak, uzlaşarak başta parlamentonun, siyasetin yapması gereken bir iş. Biz bu uzlaşmayı talep ediyoruz. Türkiye’de uzlaşma hem çözüm sürecinin hem yeni anayasa sürecinin en temel ihtiyacıdır. Buna kim niye karşı çıksın? Ankara temaslarımızda Sayın Bahçeli de buna karşı çıkmadı. Türkiye uzlaşmak istiyor. Bu Türkiye’nin büyük fırsatı. Uzun yıllar çilesini çektiği terörden, şiddetten arınmak için büyük bir fırsat. Toplumun geniş kesimlerinde çok kapsamlı bir uzlaşma arayışı olduğunu görüyorum. Ankara’ya gittik geldik, ben herkesi yapıcı buldum. Siyasette herkesin biraz pozisyon almasını normal bulmak lazım. Herkes bir yol bulma arayışında. Ben vatandaş olarak çözüm sürecinin başarıyla sonuçlandırılmasını talep ediyorum.”



'Ana dilde eğitim hakkı verilmeli'



“Ana dilde eğitim konusunda evrensel standartların ne dediğine bakıyoruz. Avrupa Birliği ne diyorsa biz de o yoldayız, onu istiyoruz. Orada da ana dilde eğitim konusu bir hak olarak belirtiliyor. Ve bu hakkın kullanımında devletin sorumluluğunun altı çiziliyor. Bunun Türkiye’nin önümüzdeki günlerde parlamentoda bir şekilde formüle edilerek çözüm sürecine katkı sağlayacak bir sonuca kavuşturulması lazım.”



'Niye randevu vermediğini Başbakan'a sormak lazım'



“TÜSİAD’ın her yeni yönetimi, seçimlerden sonra Ankara’ya gider. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Meclis Başkanını, bakanları ve siyasi liderleri ziyaret eder. Biz bunun gereğini her dönemde yapıyoruz. Bu kez de 2 gün içinde gayet iyi görüşmeler gerçekleştirdik. Sayın Başbakandan da randevu talep etmiştik. Artık randevu geldi, gelmedi… Biz randevu isteyen tarafız. Karşı tarafa sormak lazım.”



'Say'a hapis cezası uygun olmadı'



“Türkiye 4. yargı paketi ile terör propagandasını bile eyleme dönüşmediği müddetçe suç olmaktan çıkaran bir yönde ileriliyor. Fazıl Say’a hapis cezası, Türkiye’nin demokratik standartlarını, kişi hak ve özgürlüklerini geliştirme yönünde attığı adımlara paralel bir yaklaşım değil. Malesef yasalar değişiyor ama uygulama aynı hızla değişmiyor. Bu karar, Türkiye’nin yönüne uygun bir karar olmadı.”