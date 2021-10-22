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Ekonomi

TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Reel kesim olarak birinci ihtiyacımız öngörülebilirlik

"Üzülerek söylemeliyim ki yaptığımız tercihler sonucunda, enflasyon görünümünün daha da bozulduğunu ve TL'nin bugün de yine değer kaybetmeye devam ettiğini görüyoruz"

22 Ekim 2021 23:13

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, tercihler sonucunda enflasyon görünümünün daha da bozulduğuna dikkat çekerek “Reel kesim olarak birinci ihtiyacımız öngörülebilirlik” dedi.

Türk lirasının değer kaybına da değinen Kaslowski, "Üzülerek söylemeliyim ki yaptığımız tercihler sonucunda, enflasyon görünümünün daha da bozulduğunu ve TL'nin bugün de yine değer kaybetmeye devam ettiğini görüyoruz. Tahvil faizleri ve ülke risk priminin yükseldiği bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya indirmiş ve indirim beklentinin üzerinde olmuştu. Banka, 23 Eylül'deki toplantıda da faizi 100 baz puan indirmişti. Merkez Bankası faiz kararı sonrasında dolar/TL 9,61'e, euro/TL 11,17'ye yükseldi.

TÜSİAD Başkanı Kaslowski'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Global tedarik zincirlerinde yaşanan tıkanmalar hali hazırda yönetimi güç olan bu dönemi daha da zorlaştırıyor"

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