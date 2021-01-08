TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Ekonomide yeniden güven sağlamak uzun zaman alacak

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, “Ekonomide yeniden güven sağlamak uzun zaman alacak, güven ortamının iki ön koşulu fiyat ve finansal istikrarı” dedi.

Kaslowski, TÜSİAD ve Koç Üniversitesi ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) tarafından düzenlenen “2021 Yılında Türkiye Ekonomisi” başlıklı konferansta bir konuşma yaptı.

Türkiye’nin önünde enflasyonla mücadele için uzun bir yol var olduğunu belirten Kaslowski, “Bunun zorluğunu bilerek tüm ekonomik aktörler tarafından tam mutabakatın önemli olduğunu düşünüyorum. Enflasyonu düşüremediğimiz ortamda finansal istikrar da maalesef mümkün olamıyor” dedi.

Yüksek enflasyonla mücadelenin ertelenip büyümeye öncelik verildiğinde kaynakların israf edildiğini kaydeden Kaslowski, “Enflasyonla kararlı mücadele süreci sandığımızdan uzun sürebilir” diye konuştu.

Ekonomide doğru iktisat politikalarını hayata geçirmenin yeterli olmayabildiğini de belirten TÜSİAD Başkanı, “Hukuk ve ekonomi reform gündeminin hızla hayata geçmesi ve küresel bölgesel ekonomik işbirlikleri konumumuzu olumlu etkileyebilecek” değerlendirmesinde bulundu.