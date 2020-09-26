TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den CHP Genel Sekreter Selin Sayek Böke’ye yanıt

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin Halk TV'de katıldığı programda CHP'nin iktidarı döneminde özel şirketlerle müzakere bile etmeden kamulaştıracaklarına yönelik sözlerine cevap verdi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına dair, "Salgın Döneminde Dünya Ekonomisi ve Türkiye'nin Makroekonomik Dengeleri" başlıklı internet semineri düzenledi. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Baş Ekonomisti Robin Brooks'un da katılımıyla düzenlenen etkinlikte konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Halk TV'de katıldığı programdaki tartışma konusu olan açıklamalarına yanıt verdi.

Kaslowski ne yanıt verdi?

Kaslowski, "Son zamanlarda maalesef mülkiyet haklarını ihlal edecek türde bazı açıklamaların farklı siyasi partilerce dile getirildiğine şahit oluyoruz. Türkiye hür teşebbüs ve mülkiyet haklarının garanti altında olduğu bir ülkedir. Herhangi bir özel şirketin mülkiyet haklarını çiğneyecek bir şekilde kamulaştırılması asla söz konusu olmamalıdır. Haksızlıklarla mücadele edilmek isteniliyorsa izlenecek yol hukuk kuralları içerisinde olmalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP'li Böke ne demişti?

Sayek Böke, Halk TV'de katıldığı programda CHP'nin iktidarı döneminde özel şirketlerle müzakere bile etmeden kamulaştıracaklarını söylemiş, gelen tepkilerin ardından kişisel sosyal medya hesabından, "Kast ettiğim şirketlerin avanta kredi, haksız destek, yandaşlıkla ihale, ahbap çavuş ilişkileriyle aldıkları dövize endeksli hazine garantisiyle halkın parasını emen mega yandaşlar olduğu açık. Üzerine alınanlara bakınca esasında çok net anlaşıldığı da görünüyor!" açıklamasında bulunmuştu.