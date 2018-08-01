TÜSİAD Başkanı: Faizlerin yüksek olması yatırım iştahını geride bıraktırıyor

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini yüzde 13,4'e yükseltmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Bilecik, "Faizlerin yüksek olması yatırım iştahını geride bıraktırıyor" dedi.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Bilecik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

— (PKK'nın Hakkari'deki tuzaklı saldırısı) Bizleri derinden üzmüştür. Tüm iş dünyası olarak saldırıyı kınıyoruz.

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli özelliğinin hız olacağını düşünüyorum.

— (Bakan Albayrak ile toplantı) Sayın Bakan son derece önemli mesajlar verdi, samimi mesajlarından büyük memnuniyet duyduk.

— Faizlerin yüksek olması yatırım iştahını geride bıraktırıyor.

— (Döviz kuru ve faiz seviyesi) İş dünyası için en büyük sorun, bu ikisinden bir hayli önde olan enflasyondur.

— Ekonominin daha dengeli büyümesine ihtiyacımız var.