TÜSİAD Başkanı Dinçer: Merkez Bankası rahat bırakılmalı

TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer, sonuçlara göre Merkez Bankası'nın performansını değerlendirdiklerini belirterek, "Merkez Bankası özerk bir kuruluştur, rahat bırakılması gerekir" dedi.

CNBC-e'nin haberine göre,. Haluk Dinçer, faizin çift haneye çıkmasının Türkiye'yi kısır döngüye sokabileceğini söyledi.



Merkez Bankası'nın faiz indirip indirmemesi konusundaki tartışmalara da değinen Dinçer, "Merkez Bankası özerk bir kuruluştur, rahat bırakılmalıdır. Para politikası ve araçlarını kendi belirler. Reel faizler şu anda düşüktür. Çift haneli faiz Türkiye'yi zora sokar. Son üç ayda bari umarım hedeflenen seviyeye iner" diye konuştu.

'Hatalar olabilir ama iyi niyetliyiz'

TÜSİAD YİK toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmasını da değerlendiren Dinçer'e göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜSİAD toplantısına gelmesi çok önemli:

"Kendisini Başbakan iken davet etmiştik, konuşmasının bütününe bakarsanız, 'Kutuplaşmaları geride bırakalım. Şimdi tokalaşma zamanıdır' demiştir". İş dünyası olarak bazı hatalar olabilir ama iyi niyetliyiz."

Ekonomideki gelişmeleri de değerlendiren Dinçer, Türkiye'nin makroekonomik istikrarda 2002 sonrası attığı adımları koruduğunu ancak fiyat istikrarının bir türlü tutturulamadığını ifade etti. Dinçer, Ortadoğu'nun hiçbir zaman stratejik bir pazar olamayacağınını altını çizdi.



"Yargı sistemiyle ilgili mutlaka bir reform yapılmalı" diyen Dinçer, ciddi adımlar atılacağını, mevcut ciddi bir çalışmanın olduğunu belirtti.

'DEİK'in Ekonomi Bakanlığı'na bağlanması yurtdışında sıkıntı yaratabilir'

DEİK'in Ekonomi Bakanlığı'na bağlanmasını da değerlendiren TÜSİAD Başkanı, sivil toplum örgütlerinin kararlarında bağımsız olmaları gerektiğini düşünüyor:

"DEİK bugün devletin bir uzantısı haline gelmiştir. Biz yurtdışında arkamızda ekonomi Bakanlığı var dediğimizde, bu olumsuz algılanır. Çin'de, Rusya'da yadırganmazsınız ama Almanya'da yadırganırsınız. Sıvil toplum örgütlerinin kararlarında bağımsız olması gerekir."