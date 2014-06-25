TÜSİAD Başkanı Dinçer: Çözüm süreci yeterince şeffaf değil

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni Başkanı Haluk Dinçer, düzenlediği ilk basın toplantısında 'kutuplaşmaya' dikkat çekip, taraf olmayacaklarını söyledi.

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) yeni Başkanı Haluk Dinçer, sözlerine şöyle başladı:

“Maalesef Türkiye gündemi toplumsal kutuplaşmaya maalesef yenik düştü. Bu kutuplaşma uzlaşmaya izin vermiyor. Ne söylendiğine değil, kimin söylendiğine bakılıyor. Siyasetin ayrıştırnıcı söylemi kutuplaşmayı keskin hale getiriyor. Teorik olarak Türkiye'de demokratik düzen var ama bundan faydalanamıyoruz. Kurumlar arasında sağlıklı ilişkiler kurulamıyor. Tüm kurumlar bu ağır kutuplaşmadan nasibini alıyor. Bu kutuplaşmanın bizlere dayattığı gitmezsek bu da oldukça zor görünüyor.”

Dinçer konuşmasına şöyle devam etti:

- Çözüm süreci yeterince şeffaf değil, yeterince adımlar atılmıyor, muhalefet yeterince katılmıyor.

- Vergi afları kayıtdışılığı özendiriyor

- Bağımsız merkez bankacılığı çok önemlidir ve bunu sürdürmemiz gerekiyor.

- Türkiye gündemi toplumsal kutuplaşmaya yenik düştü.