TÜSİAD Başkanı: Büyümenin kalitesi sorunlu, bir yerlerde eksik var

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, ekonomideki büyümenin kalitesinde sorun olduğunu savunarak, "Demek ki bir yerlerde bir eksiğimiz var" dedi.



CNN Türk'te Emin Çapa ve Taha Akyol’un sorularını yanıtlayan Bilecik, büyümenin inşaat sektörüne dayandığına işaret etti.

"Kötü değil ama yetersiz"

TÜSİAD Başkanı şöyle konuştu: "Büyüme oranlarından memnunum. Ama kalitesinde, yani kompozisyonunda sorun var. Ben yatırımlar tarafından biraz söz etmek istiyorum. Yatırımlardaki esas artışın — kötü bir şey değil ama- gayrımenkullere yapılan yatırımlardan kaynaklandığını görüyoruz. Bu kötü mü? Katiyyen değil. Ama yeterli değil. Büyüme kalemlerini incelerken, makine teçhizat yatırımları dört çeyrektir eksi altı (-6) veriyor. İnşaatta 10 puanlık bir büyüme varken, burada da bir büyüme olması lazım. Demek ki bir yerlerde bir eksiğimiz var."

"Dış borcun milli gelire oranı yüzde 51"

Türkiye'nin toplam dış borcunun 2011 yılında toplam milli gelirin yüzde 35'i olduğuna dikkat çeken Bilecik, "Bugün toplam milli gelirimiz 860 milyar dolar, dış borcumuzun milli gelire oranı ise yüzde 51 olmuş vaziyette. 432 milyar dolarlık toplam dış borç mevcut" diye konuştu.

"Yeni bir kırılgan beşli listenin içindeyiz"

Reel sektörün 210 milyar dolar net döviz açığı olduğunu dile getiren Bilecik, kredi mevduat oranları konusunda da şu rakamları verdi: "Gerek gelişmekte olan, gerek gelişmiş ülkelerde kredi mevduat oranı yüzde 60-80 arasında. Bizde ama yüzde 150. Yani 100 liralık mevduat topluyorsunuz, 150 lira kredi veriyorsunuz. Yani her an kırılgan bir yapınız var. Ben de baktığım zaman çok kızıyorum ama, S&P'nin açıkladığı raporlar bakıyorsunuz 2016 yılında biz, Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya ile beşli kırılgan listedeydik. Onlar çıkmışlar, Arjantin'le, Pakistan'la yeni bir kırılgan beşli listenin içindeyiz."