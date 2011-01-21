TÜSİAD Başkanı Boyner, Erdoğan'a kaygılarını dile getirdi

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TÜSİAD yüzde 5 büyüme bekliyor



Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 41. Genel Kurul Toplantısı'nda Boyner şunları söyledi: ''Ülkemizin seçmen haritasına da yansıyan hayat tarzının farklılıklarından kaynaklanan kutuplaşmanın derinleşmesi ihtimali, beni kaygılandırıyor.Bizleri bu topraklarda tutan ortak konular hızla artarken, sosyolojik temeli ciddi derecede tartışmalı bir kıyı bölgesi, iç bölge ayrımını anlamıyoruz, kabul etmiyoruz'' dedi.TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mustafa Koç da konuşmasında şunları kaydett: "Şu soruyu mutlaka sormamız lazım; Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girdiğinde gelişmiş bir ülke olacak mı? Biz 16. büyük ekonomiyiz ama belkide bu tür sıralamaların en önemlisi olarak görülmesi gereken insani gelişme endeksinde de maalesef 83. sıradayız. Acaba dünyanın 10. büyük ekonomisi olduğumuzda bu sıralamalarda yerimiz nereye yükselecek?İnsan hakları ve ifade özgürlüğünü öne çıkaran laik, demokratik bir ülke olarak bölgesinde barışı sağlayan, coğrafyasının nimetlerinden azami ölçüde faydalanan, kuzey güney, doğu batı eksenlerinde ekonomik, sosyal ve kültürel gerçek bir kaynaşma, dönüşme potası olan bir ülkede yaşayalım.''TÜSİAD, yeni anayasa çalışmalarının sonuçlarını 22 Mart'ta açıklayacak.Bu arada toplantı öncesinde TÜSİAD'ın bu yıla ilişkin tahminleri açıklandı. Buna göre TÜSİAD 2011'de büyümenin yüzde 5, enflasyonun yüzde 5.8 olmasını bekliyor. Cari açığın milli gelire oranının yüzde 6.8 olacağı öngörüldü.