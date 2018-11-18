TÜSİAD Başkanı Bilecik'ten ‘ekonomiyi ayağa kaldırmak' için öneri

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “Kendini sağlam bilen hastanın tedavisi olmaz” derken Türkiye ekonomisinin ayağa kalması için sorunların kabul edilip çaresine bakılması gerektiğini söyledi.

Hatay’da Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED) ev sahipliğinde gerçekleştirilen TÜRKONFED 22. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nde konuşan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, “Hastaysak hastayız. Ekonomimizi ayağa kaldırmak için sorunlarımızı kabul edip çaresine bakmalıyız. Bunun yolu en başta şeffaf, uzlaşmacı, adil ve demokratik bir toplum olmaktır. Güçlü ekonominin olmazsa olmazı, güçlü bir demokrasidir. Ekonomik reformlarla eşzamanlı olarak demokratik açılımlar, ifade ve basın özgürlüğünün sağlanması ve özgürlük alanlarının genişletilmesi bu nedenle önemli” dedi.

"Mazaret, yetersizliğin itirafıdır"

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, kalıcı bir değişim için çerçeveyi değil resmin kendisini değiştirmek gerektiğini ifade eden Bilecik, “Küresel kriz dönemlerinin getirdiği tıkanıklıkları, kendi yaşadıklarımız için mazeret olarak görmüyoruz. Çünkü mazeret, yetersizliğin itirafıdır” diye konuştu.

"Kuyuyu susamada önce kazmak gerek"

Bilecik, demokrasi, hukuk devleti, kurallara dayalı piyasa ekonomisi ve sosyal kalkınma hedeflerinin başarılabilmesi ve ekonomide yaşanan sorunların çözümü için Batı ve AB ile ilişkilere daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini anlattı. Ekonomide ağrı olduğunu ve bunun ihmale gelmemesi gerektiğini de vurgulayan TÜSİAD Başkanı şu yorumu yaptı:

“Ağrı, bazı şeylerin doğru gitmediği anlamında bizi uyarır. Ekonomimiz ciddi zorluklar içinde. Nakit sıkışıklığı hemen her sektörde hissediliyor. Artık dış kaynağa eskisi kadar rahat ve ucuz erişemiyoruz. Kredi hem çok maliyetli, hem ulaşmak çok zor. Tahsilatlar zorlaştı, vadeler giderek uzuyor. Art arda gelen konkordatolar, alacaklı şirketleri zor durumda bırakıyor. Şirketler arasında da maalesef güven bunalımı oluştu. Kuyuyu susamadan önce kazmak gerekir.”

"Türkiye Ordadoğululaştı"

Türkiye’nin dış politikada başarısız bir tablo çizmiş olduğunu kaydeden TÜSİAD Başkanı Bilecik, şuna dikkat çekti: “Sıfır sorun politikası, sıfır komşu politikasına dönüştü. Farklı bir dış politika anlayışı, bölgedeki olumsuzluklardan minimum derecede etkilenmemizi sağlayabilirdi. Oysa Türkiye, ideolojik yönelimli bir çizgiye girdi ve bir nevi ‘Ortadoğululaştı.”