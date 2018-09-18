TÜSİAD Başkanı Bilecik: Zor bir dönemden geçiyoruz

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, “Zor bir dönemden geçiyoruz, dönemin sancısı en çok ekonomide hissediliyor” dedi.

Bilecik "Sanayide Dijital Dönüşüm" zirvesinde yaptığı konuşmada ayrıca özetle şunları söyledi:

"Ekonomimizdeki ağrıyı dindirmek için yeniden dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme sürecine süratle dönmemiz gerekiyor.

Kuşkusuz bunun en önemli dinamosu güçlü ve yetkin bir Türkiye sanayisidir.

Türkiye sanayisi halen ağırlıkla düşük ve orta-düşük teknoloji ile üretim yapıyor. Artık bizim yüksek kalitede üretime geçmemiz gerekiyor. TÜSİAD olarak biz, orta teknoloji tuzağından kurtulmanın çaresini 4. Sanayi Devrimi’nin ülkemizde de gerçekleşmesi olarak tanımlıyoruz."