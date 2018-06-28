TÜSİAD Başkanı Bilecik: Toplumda uzlaşma, ekonomide reform lazım

Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, seçimlerden iki beklentilerinin olduğunu belirterek “Toplumda uzlaşma, ekonomide reform lazım. Özellikle Meclis’imizin kanun yapma, etkin denetleme ve tüm partilerin uzlaşma anlayışı içinde yoğun çalışması dileğindeyiz” dedi.

Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Bloomberg HT’de Ali Çağatay’ın sorularını yanıtladı.

Seçim sonrasında iki beklentileri olduğunu söyleyen Erol Bilecik “Toplumda uzlaşma, ekonomide reform lazım. Özellikle Meclis’imizin kanun yapma, etkin denetleme ve tüm partilerin uzlaşma anlayışı içinde yoğun çalışması dileğindeyiz” dedi.

Reformların gündeme alınması gerektiğini belirten Bilecik, “Artık işimize bakmamız gerekiyor. Bunun için gerek yasama, gerek yürütme erkinin gereken tüm reform gündemini ortaya koyması gerekiyor” diye konuştu.

"Güven veren ekonomik programa ihtiyaç var"

Ekonomide zor bir süreçten geçildiğini ifade eden Bilecik, “Güven veren, yapısal reformları gerçekleştirmeye yönelik bir ekonomik programın varlığına ihtiyaç olduğunu” söyledi.

Bilecik, “Kalıcı değişim istiyorsanız resmin çerçevesini değil, resmi değiştirmeliyiz. Bu anlamda ilk olarak da karşımıza enflasyon çıkıyor. Benzerlerimize bakınca dünyada bu problemi çözemeyen 2 ülke var, biri Arjantin bizi de biziz. Yepyeni bir ekonomi programıyla bunların altından kalkmak mümkün” ifadelerini kullandı.

"Mali disiplin sürdürülmeli"

Güçlü kurumlar ve kurallı ekonominin önemli olacağını kaydeden Bilecik, “Ülkeye daha fazla yatırımcı çekmek için daha güvenli liman hikayesini yazmamız gerekir. Nerelerde sıkıntımız olduğunu kabul etmemiz gerekir, sonrasında enflasyon hedefinde öncelikle tek haneye, sonra yüzde 5’in altına düşürecek bir yapıya kararlı bir şekilde gidilmeli. Mali disiplinin sürdürülmesi önemli” dedi.

"Sermaye piyasalarının geliştirilmesi şart”

“Sermaye piyasalarının geliştirilmesi şart” diyen Erol Bilecik, “Yapısal reformlarla verimlilik artırılmalı, yargı başta olmak üzere, iş gücü, eğitim ve Avrupa Birliği başta olmak üzere dış politikaların güçlü olması gerekir” şeklinde konuştu.