TÜSİAD Başkanı Bilecik: Bunlar ekonomiye er geç olumsuz yansıyacak

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, hükümetin ekonomi politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. TÜSİAD Başkanı Bilecik, 350 bin işletmeye verilecek 22 milyar TL'lik kaynağa ilişkin "Orta ve uzun vadede bunlar ekonomiye er geç olumsuz yansıyacak" değerlendirmesinde bulundu.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Bilecik, 2018 yılının iş dünyası açısından müthiş yorucu bir yıl olduğunu söyledi. 2019'a aktardıkları negatif değerlerin olduğunu söyleyen Bilecik, "Örneğin enflasyon. 2018'de aşırı kur dalgaları ve negatif resimler bankaların da bilançosunu düşürmesine neden oldu. Reel sektör bir nakit sıkıntısı yaşıyor. 2019'da ittihatlı bir iyimserlik içinde olmalıyız" ifadesini kullandı.

Bilecik, 350 bin işletmeye verilecek 22 milyar TL'lik kaynak için de "Böyle bir aksiyonu aldığınız zaman bunlar kısa vadede inanılmaz olumlu. Ancak orta ve uzun vadede bunlar ekonomiye er geç olumsuz yansıyacak" görüşünü dile getirdi.