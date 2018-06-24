TÜSİAD Başkanı Bilecik: Bugün sandıktan yalnızca oy değil, Türkiye'nin geleceği çıkacak!

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik "Bugün sandıktan yalnızca oy değil, Türkiye’nin geleceği çıkacak!" dedi.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. “Demokratik ve güçlü bir gelecek için herkesin oy vermesini ve seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” diyen Bilecik, “Oy vermek ve verdiğimiz oylara sahip çıkmak, en önemli vatandaşlık görevidir. Çünkü bugün sandıktan yalnızca oy değil, Türkiye'nin geleceği çıkacak!” ifadelerini kullandı.

İşte Bilecik’in attığı o tweet;