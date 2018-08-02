TÜSİAD Başkanı Bilecik: ABD'nin yaptırım kararı kabul edilemez

ABD yönetiminin Soylu ve Gül'e yaptırım uygulanacağını açıklamasının ardından bir tepki de TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'ten geldi. Bilecik açıklamasında ABD'nin tutumunu eleştirerek kararın "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'in karara yönelik açıklaması şöyle: “Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin, iki ülke arasında yaşanan son diplomatik sorun karşısında almış olduğu yaptırım kararı, söz konusu stratejik müttefikliğin doğasına aykırıdır ve iki ülke arasındaki ilişkilerin onarılamaz seviyede bozulması tehlikesini doğurmuştur. Alınan bu yaptırım kararının kabul edilemez nitelikte olduğunun bilinmesini isteriz. TÜSİAD olarak Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ikili ilişkilerin, diyaloğu ve diplomatik teamülleri temel alan yapıcı bir yaklaşım çerçevesinde onarılmasını temenni ediyoruz”