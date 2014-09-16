TÜSİAD Başkanı: 2023 hedefleri hayal

Eski TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, şirketleriyle ilgili yaşadığı sorunları gerekçe göstererek derneğin itibarına zarar gelmemesi için istifa etmesinin ardından, TÜSİAD tarihinde de ilk olan bu istifa sonrasında yönetime Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve TÜSİAD’ın en kıdemli başkan yardımcısı olan Haluk Dinçer geldi. TÜSİAD’ın yeni Başkanı Haluk Dinçer “2023 hedefinde bugün 150 milyar dolar olan ihracatı, 500 milyar dolara çıkarmak var. Bu tabloda 2023 hedeflerini karşılamak zor olacak. Güneyimizde yaşanalar o kadar hızlı bitecek gibi görünmüyor” dedi.

İlk röportajını Capital dergisine veren Haluk Dinçer, iş dünyasıyla ilgili bir numaralı sorunun “kutuplaşma” olduğunu söyleyerek, “Türkiye’de muazzam bir kutuplaşma var. Bu kutuplaşma Türkiye’nin önünü tıkıyor. Gezi olayları, 17-25 Aralık, arkasından mart ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri derken Türkiye bu kavga dövüş ortamından kurtulamadı. Kutuplaşma iyice büyüdü” dedi.

Göreve geldiğinde yaptığı ilk işin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu almak olduğunu belirten Dinçer, Erdoğan’ın iş dünyası davetiyle bu randevunun gerçekleştiğini söyledi.

Aynı yönde düşünmeseler hükümetle ilişkileri normalleştirmek istediklerini belirten Dinçer, “Hükümetle diyalog önemli” dedi.

‘2023 hedefleri hayal’

Kuzey Irak’ta ve Ortadoğu’daki kayıpları Avrupa tamamlamanın zor olduğunu ifade eden Dinçer, “2023 hedefinde bugün 150 milyar dolar olan ihracatı, 500 milyar dolara çıkarmak var. Bu tabloda 2023 hedeflerini karşılamak zor olacak. Güneyimizde yaşanalar o kadar hızlı bitecek gibi görünmüyor” diye konuştu.

Dinçer, “Bu tempoyla kişi başına düşen milli gelirde 2023 hedeflerine ulaşılır mı?” sorusuna ise “Türkiye reformları bir an önce yapmazsa 2023 hedefleri hayaldir. Hükümetin bunun farkında olduğunu düşünüyorum. Ali Babacan ile zaman zaman konuşuyoruz” şeklinde yanıt verdi.