TÜSİAD Başkan Yardımcısı Dinçer: Başkanlığa hazır değilim

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkan Yardımcısı Haluk Dinçer, ocakta yapılacak seçimlerde "TÜSİAD Başkanlığı yapabilirim" dese de, görevi devralamayacağını dile getirdi. Dinçer, "Bir gün inşallah başkanlık fırsatı bulurum. Bunu da gururla yaparım. Ancak şu andaki sorumluluklarım nedeniyle TÜSİAD Başkanlığı’na hazır değilim" dedi.

Taraf'ta yer alan habere göre, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkan Yardımcısı Haluk Dinçer, SKYTURK 360’ta yayınlanan CEO CLUB programına katıdı. Dinçer, “TÜSİAD Başkanlığı full time iştir. Bir gün inşallah başkanlık fırsatı bulurum. Bunu da gururla yaparım. Ancak şu andaki sorumluluklarım nedeniyle TÜSİAD Başkanlığı’na hazır değilim. Zaten bu benim dışımda da koca bir grubu ilgilendiren bir karar. Bu kararı tek başıma veremem” diye konuştu.

Algı değişmiş olabilir

Sabancı Holding Perakende ve Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer, kamuoyunda TÜSİAD’ın gücünün zayıfladığına yönelik bir algı olsa da TÜSİAD’ın hâlâ Türkiye’nin en güçlü ve önemli sivil toplum örgütü olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“TÜSİAD’ın gücünü kaybettiğini hiç sanmıyorum. Ama bu konudaki algı değişmiş olabilir. TÜSİAD’ın yayınladığı anayasa raporu hâlâ tüm sivil toplum örgütleri içinde en iyi hazırlanmış rapordur. Ben bunun gibi bir şey görmüyorum. TÜSİAD iş dünyasındaki hiçbir örgütle kıyaslanamaz. TÜSİAD hâlâ son derece etkili olduğunu düşünüyorum. TÜSİAD’ın hazırladığı raporlarının Bakanlar Kurulu’nda, Sayın Başbakan’ın ve Cumhurbaşkanı tarafından da takip edildiğini biliyorum. TÜSİAD’ın gücünün zayıfladığını ilişkin bir algı vardır. TÜSİAD’ın bazen söylediklerine hükümet tarafından gelen olumsuz reaksiyonlar yüzünden kamuoyunda “Bu TÜSİAD’ı artık hükümet dinlemiyor galiba” şeklindeki bir anlayış, algı olmasına rağmen bu iletişimin bir parçası esasında. Biz kendi rolümüzü yapıyoruz, hükümet de kendi rolünü oynuyor.”

Bir gün inşallah olur

TÜSİAD’ın iş dünyasının en saygın kuruluşu olmasının ötesinde, Türkiye’nin en önemli sivil toplum örgütü olduğunu belirten Dinçer, şunları söyledi: “İş hayatımın ilk yıllarından beri çok takdir ettiğim, çok cesur ve yenilikçi bulduğum bir kuruluştur. TÜSİAD Başkanlığı yapabilirim. Ama bu dönem yapmam mümkün değil. Bu iş yoğunluğuyla yapmam mümkün değil. Ümit ve Arzuhan Hanım bunu çok iyi başardılar. İşlerini ona göre ayarladılar. Ben ise şu anda yaptığım işi bırakamam. Çünkü TÜSİAD Başkanlığı full time iştir. Birgün inşallah başkanlık fırsatı bulurum. Bunu da gururla yaparım. Ancak şu andaki sorumluluklarım nedeniyle TÜSİAD Başkanlığına hazır değilim. Zaten bu benim dışımda da koca bir grubu ilgilendiren bir karar. Bu kararı tek başıma veremem.”