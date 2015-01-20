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TÜSİAD Başkan adayı Cansen Başaran Symes Yönetim Kurulu listesini oluşturdu

2015-2016 dönemi için önerilen isimler Genel Kurul toplantısı öncesinde bugün TÜSİAD üyelerine sunuldu

20 Ocak 2015 18:25

22 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilecek seçimli 45. TÜSİAD Genel Kurul toplantısına sunulmak üzere, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cansen Başaran-Symes, Yönetim Kurulu Başkan Adayı olarak Yönetim Kurulu asil ve yedek üye aday listesini oluşturdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 2015-2016 dönemi için önerilen isimler Genel Kurul toplantısı öncesinde 20 Ocak 2015 tarihinde (bugün) TÜSİAD üyelerine sunuldu. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cansen Başaran-Symes tarafından TÜSİAD üyelerine sunulan Yönetim Kurulu asil ve yedek aday listesi şu şekilde:

 

2015-2016 Yöentim Kurulu aday listesi

 

Asil   

İsmail Hasan AKÇAKAYALIOĞLU 

Metin AKMAN    

Bahadır BALKIR    

Cansen BAŞARAN-SYMES   

Memduh BOYDAK    

Esin GÜRAL ARGAT   

Simone KASLOWSKİ   

Ali Yıldırım KOÇ    

Murat ÖZYEĞİN    

Mehmet Nurettin PEKARUN  

Agah Mehmet TARA    

Sedat Şükrü ÜNLÜTÜRK   

 

Yedek

Erol BİLECİK

Dilek YARDIM

Orhan TURAN 

Ali İhsan YEŞİLOVA

Gönenç GÜRKAYNAK

Halil Cem KARAKAŞ

Batu AKSOY

Enis GÜNER

Levent AKGERMAN

Turhan TURHANGİL

Hüseyin Murat AKIN

Pelin AKIN


TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısı Tuncay Özilhan tarafından TÜSİAD üyelerine sunulan Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı aday listesi ise şöyle:

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı Aday Listesi:
 
Tuncay ÖZİLHAN (Başkan)
 
Arzuhan DOĞAN YALÇINDAĞ (Başkan Yardımcısı)
  
Ümit Nazlı  BOYNER (Başkan Yardımcısı)
 
Ömer ARAS (Başkan Yardımcısı)
 
Ahmet AGAH UĞUR (Başkan Yardımcısı)
 
Yavuz CANEVİ (Sekreter)
 
Zekeriya YILDIRIM (Sekreter)

 

Cansen Başaran Symes kimdir 

 

Cansen Başaran-Symes İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1981 yılında Türkiye’de faaliyetlerine başlayan Pricewaterhouse’un (PW) kuruluş aşamasında şirkete katılıp 2013 yılının Nisan ayına kadar PwC Kopenhag, Londra ve İstanbul ofislerinde çeşitli kademelerde görev üstlenen Cansen Başaran-Symes, PwC Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi ve PwC Eurofirm Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Mart 2014 tarihi itibariyle Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı. Cansen Başaran-Symes TÜSİAD ve Endeavor Etkin Girişimci Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir. World Economic Forum (Dünya Ekonomi Forumu) tarafından 2000 yılında “Global Leaders for Tomorrow” (Geleceğin Global Liderleri) ünvanını alan Cansen Başaran-Symes, 2000 yılında Dünya Gazetesi tarafından “Yılın En Başarılı İş Kadını” ödülüne ve 2006 yılında Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği'nin "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri kapsamında çağdaş Türkiye'nin başarılı Türk kadınlarından biri olarak üstün hizmet ödülüne layık görüldü.

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