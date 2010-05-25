TÜSİAD: Başbakan'ın mucizesine seviniriz

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan şu anda yüzde 14,4 olan işsizliği yıl sonuna kadar yüzde 10'a indireceğini söyledi. Bunun için ağustos sonuna kadar 1 milyon 74 bin kişiye iş bulunması gerekiyor. Bu da günde 11 bin kişi, ayda 358 bin kişi ediyor.





Başbakan Erdoğan, önceki akşam Malatya İşadamları Derneği (MİAD), tarafından düzenlenen gecede işsizlik konusunda oldukça iddialı bir hedef ortaya koydu.



KILIÇDAROĞLU'NA 'BİZ ÇÖZECEĞİZ' DEDİ



Erdoğan MİAD’daki konuşmasında önce CHP Genel Başkanı seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultaydaki konuşmasına atıfta bulundu ve “Birileri çıkıyor kurusıkı atıyor, ‘İşsizlik işsizlik’, tamam kardeşim doğru. Bizim şu an işsizliğimiz yüzde 14. Sen nasıl çözeceksin, onu söyle. Çözümün ne? Reçeteyi ver.İktidara geldiğimizde 10.3 idi. 3 ay sonra yüzde 10’u yakalayacağız. Açık konuşuyorum. Bir şeye inanarak söylüyorum” dedi.





GÜNDE 11 BİN KİŞİYE İŞ BULUNMASI GEREKİYOR





Ancak Erdoğan’ın 3 ay sonra, yani ağustos ayı sonunda yakalayacaklarını belirttiği yüzde 10’luk işsizlik oranına ulaşabilmek için Türkiye’nin o tarihe kadar günde yaklaşık 11 bin kişiye iş yaratması gerekiyor.





Çünkü Türkiye’de işgücüne katılımsayısı Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle sabit. İşsizlikte en son Şubat 2010 verisini açıklayan TÜİK, 24 milyon 831 bin kişilik işgücü üzerinden işsiz sayısının 3 milyon 564 bin kişi, işsizlik oranının da yüzde 14.4 olduğunu duyurmuştu.





Erdoğan'ın iddiasına mucize dedi

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, ''(İşsizliği 3 ayda yüzde 10'a indirecek) mucize öneriler varsa çok seviniriz'' dedi.





Boyner, TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) tarafından düzenlenen ''İktisadi dalgalanmalar ve küresel kriz'' konulu konferans sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.





İşsizlikle ilgili beklentileri gerçekçi bulup bulmadıkları yönündeki bir soru üzerine, Ali Babacan'ın ulusal istihdam stratejisi belgesi üzerinde çalıştıklarını açıkladığını hatırlatan Boyner, ''Bu bile kendi içinde önemli bir gelişme. Biz 8 Nisan'da Sayın Babacan ve diğer ekonomi bakanlarıyla birlikte Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı yapmıştık. Orada birtakım öneriler götürmüştük. Burada da bize haziran ayında bu paketi tartışmaya açacaklarını beyan etti. Bu önemli bir gelişme'' şeklinde konuştu.





Büyüme arttıkça istihdamın zaten arttığını, bu senenin başından beri rakamların bunu gösterdiğini ifade eden Boyner, Türkiye'nin yapısal işsizlik denilen birikmiş işsizlik problemi olduğunu, bu konuda aktif işgücü politikalarıyla ilgili önerileri bulunduğunu söyledi.



''ÇOK KOLAY GÖRÜNMÜYOR''



Ümit Boyner, ''Zannediyorum bu paketle ilgili görüşmeyi de bu ay içinde yapacağız. Biz TÜSİAD olarak istihdamla ilgili yapılacak tüm rasyonel, gerçekçi çalışmalara destek vermeyi arzu ederiz. Özellikle kadın, genç istihdamıyla ilgili öneriler olursa, iş dünyasındaki bazı katılıkların giderilmesiyle ilgili adımlar atabilirsek hepsi olumlu olur'' dedi.





Bir gazetecinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın işsizliğin 3 ay içinde yüzde 10'a çekileceği yönündeki açıklamasına ilişkin sorusunu Boyner, ''O pakette böyle, bunu sağlayacak mucize öneriler varsa çok seviniriz. Türkiye'nin büyüme hızı 7'lerin üzerine çıkmadan zaten Türkiye sadece yılda 500 bin yeni iş üretebiliyor. Öyle bir korelasyonu hesaplarsak çok kolay görünmüyor'' diye yanıtladı.





Boyner, ''hizmet sektörü odaklı bir politika var gibi'' değerlendirmesi üzerine ise ''Babacan'ın ifadesinden ben şöyle bir algılamada bulundum; Türkiye'nin zaten GSMH içinde hizmetler sektörü daha hızlı büyüme gösteriyor. İstihdamın orada büyüyeceği gibi bir sonuca geldim. O da aslında kendi içinde doğal. Yoksa hizmetler sektöründe istihdam yaratmakla ilgili farklı bir paket getirecekler mi onu ben anlamış değilim, onu görmek lazım'' şeklinde konuştu.





Esnek istihdamın istihdam belgesi içinde yer alıp almaması gerektiği yönündeki bir soruya da Boyner, şu yanıtı verdi:





''Esneklik dediğimiz zaman biz güvenceli esneklikten ve katılıkların giderilmesinden bahsediyoruz. Bunu geçmişte Avrupa ülkelerinin bazıları uyguladı. Genel olarak işsizlik rakamına pozitif etkisi olabiliyor. Ama çalışanların sosyal güvencelerini ekarte etmemiz demek değil. Mutlaka orada dikkatli bir şekilde konuyu ele almak lazım.''



KILIÇDAROĞLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun taşeron sistemini kaldırmak gerektiği düşüncelerinin sorulması üzerine de Boyner, ''Eğer burada sosyal güvenlik, güvence noktasında birtakım önlemler alınırsa... Ben muhalefet partisinin şu ana kadar daha çok slogan şeklinde birtakım öneri veya işsizlikle ilgili, ekonomiyle ilgili değerlendirmeleri oldu. O da kurultay konuşmasında... Daha açık ve detay programlarını duymadık. Dolayısıyla değerlendirme yapmak zor'' diye konuştu.





CHP'deki yeni dönem hakkındaki kişisel görüşlerinin sorulması üzerine de Boyner, ''Kılıçdaroğlu'nun kurultaydaki konuşması dışında, neticede muhalefetin henüz programını dinlemedik. Kendisinin siyasi partiler sistemi hakkında, demokratikleşmeye geçilmesi konusundaki düşünceleri, barajla ilgili söyledikleri tabii olumlu. Bunlar, bizim de üzerinde durduğumuz konular'' diye konuştu.