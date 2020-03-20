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Ekonomi

TÜSİAD Baş Ekonomisti: Ekonomik paket 100 milyar olarak açıklandı ancak hanehalkına doğrudan etkisi küçük

20 Mart 2020 14:31

TÜSİAD Baş Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, gazeteci-yazar Murat Yetkin'in yetkinreport.com isimli internet sitesine yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik paketin maliyetinin 100 milyar TL olarak açıklandığını ancak hanehalkı üzerinde dorudan etkisinin oldukça küçük olduğunu ifade etti.

TÜSİAD Baş Ekonomisti İmamoğlu, ağustos ayından bu yana Merkez Bankası'nın özel banka kredilerini artırmak için zorunlu karşılıkları aktif olarak kullandığını belirterek, "ankalar Birliği’nin aldığı tavsiye kararları da cabası. Ancak bu sefer krediler için risk normal bir ekonomik krizden çok daha yüksek çünkü salgının seyrine bağlı olmakla beraber talepte tam anlamıyla bir ani duruş yaşanma ihtimali yüksek." diye yazdı.

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