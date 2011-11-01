-TÜSİAD B20 Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek İSTANBUL (A.A) - 01.11.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), G-20'nin iş zirvesi ayağı olan B20 Zirvesi'ne Türkiye'nin özel sektörünün kurumsal temsilcisi olarak katılacak. TÜSİAD'ın yazılı açıklamasına göre, 3-4 Kasım 2011 tarihlerinde Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenecek olan G-20'nin iş zirvesi ayağı B20 Zirvesi, 2-3 Kasım 2011 tarihlerinde toplanacak ve özel sektörün görüş ve önerilerini derleyerek G20 Liderler Zirvesine sunacak. Devlet başkanlarının da katıldığı B20 toplantılarında özel sektör temsilcileri, görüş ve sorularını doğrudan liderlere iletme fırsatı bulacak. B20 toplantısında Türk özel sektörünün kurumsal temsili, TÜSİAD tarafından gerçekleştirilecek. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, 3 Kasım 2011 tarihinde zirve kapsamındaki çalışma konularından biri olan ''Küresel Yönetişim'' oturumunun başkanlığını yapacak. Bu toplantıda G20 katılımcılarından Fransa Maliye Bakanı François Baroin yer alacak. Ümit Boyner, yarın, G20 Dönem Başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy tarafından B20 Zirvesi çalışma grubu başkanları için düzenlenecek toplantıya katılacak. İş dünyasının görüşlerini G20 liderlerine sunmak üzere yapılan B20'nin hazırlık çalışmaları çerçevesinde oluşturulan çalışma grupları; ekonomi politikaları, finansal düzenlemeler, uluslararası para sistemi, emtialar ve hammaddeler, kalkınma, istihdam ve sosyal boyut, yolsuzlukla mücadele, ticaret ve yatırım, inovasyon, bilgi ve iletişim teknolojisi, küresel yönetişim, enerji ve yeşil büyümeden oluşuyor.x