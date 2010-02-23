TÜSİAD Ankara'da

T24 - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner başkanlığında, yeni yönetim kurulunun gündemini ve 2010 yılı programını Ankara'da düzenleyeceği ziyaretlerde anlatacak.



24-25 Şubat 2010 tarihlerinde düzenlenecek ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, TBMM Başkanı Mehmet A. Şahin, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MHP Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Başkanı Deniz Baykal ile görüşmelerde bulunacak.





TÜSİAD tarafından yayımlanan basın bildirisi şöyle:





TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara’ya düzenlediği ziyaretlere 24-25 Şubat 2010 tarihlerinde devam edecek. Temaslar çerçevesinde, 24 Şubat 2010 Çarşamba günü (yarın), Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal ile görüşmeler gerçekleştirilecek.



TÜSİAD heyeti ayrıca, 25 Şubat 2010 Perşembe günü, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.



TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner başkanlığındaki heyet, temaslar kapsamında, yeni Yönetim Kurulu’nun gündemini ve 2010 yılı programını aktaracak ve gündeme yönelik görüşlerini paylaşacak.



