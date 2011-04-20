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Ekonomi

TÜSİAD: Aday krizi barışa hizmet edecek şekilde çözülmeli

TÜSİAD, YSK'nın 12 bağımsız adayın başvurusunu iptal etmesi üzerine çıkan krizin "yasal ve toplumsal barışa hizmet edecek şekilde çözülmesini" istedi.

20 Nisan 2011 03:00

T24 - Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Yüksek Seçim Kurulu'nun 12 bağımsız adayın başvurusunu iptal etmesi üzerine çıkan krizin "yasal ve toplumsal barışa hizmet edecek şekilde çözülmesini" istedi.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada şu görüşler dile getirildi:

"Yüksek Seçim Kurulu'nun, Barış ve Demokrasi Partisi'nin desteklediği bilinen bazı bağımsız milletvekili adaylarının başvurularını geri çevirmesi, kamuoyunda yaygın tartışmalara yol açmıştır.

Kurulun son kararı, mevcut ve çoğu 12 Eylül 1980 sonrası dönemde yapılmış yasalardan oluşan hukuk sistemimizle çağdaş demokratik standartlar arasındaki uçurumu bir kez daha göstermiştir. İçinde bulunduğumuz duruma, yasal ve toplumsal barışa hizmet edecek bir çözüm bulunması ve her durumda anayasa, siyasi partiler ve seçim yasalarının çağdaş, katılımcı demokrasiye uygun olarak yeniden yapılandırılması şarttır ve tüm partilerimizin öncelikli ortak hedefi olmalıdır."



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