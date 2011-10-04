-TÜSİAD, ABD Ticaret Odası ile işbirliği anlaşması imzaladı İSTANBUL (A.A) - 04.10.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), ABD Ticaret Odası (USCC) ile bir mutabakat zaptı imzaladı. TÜSİAD Genel Merkezi'ndeki törende, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner ve USCC Başkanı Thomas J. Donohue tarafından imzalanan mutabakat zaptı ile ortak etkinlikler ve projeler kanalıyla iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunulması, ticaret ve yatırımların karşılıklı desteklenmesi amaçlanıyor. İşbirliği çerçevesinde, ilk etkinlik olarak TÜSİAD ve USCC, 26 Ekim 2011'de, Washington'da bir konferans düzenleyecek. Konferansta, G-20 üyesi olan Türkiye ve ABD'nin uluslararası ekonomik, mali ve düzenleyici politikalar alanında işbirliği imkanları ve ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için öne çıkan alanlar ele alınacak. Toplantı sonucunda oluşacak rapor, ABD ve Türkiye'de çeşitli kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak. İşbirliği anlaşması bağlamında çalışmaların yürütülmesi amacıyla TÜSİAD ve USCC bünyesinde kurulan ''ikili ekonomik ilişkileri geliştirme çalışma grupları da'' Ekim ayında bir toplantı gerçekleştirecek. TÜSİAD ve USCC, G-20 ülkelerinin iş dünyası temsil örgütü olan B-20 grubunda kendi ülkelerinin iş dünyasını temsil ediyor.