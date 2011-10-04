T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TÜSİAD, ABD Ticaret Odası ile işbirliği anlaşması imzaladı İSTANBUL (A.A)

04 Ekim 2011 18:16

-TÜSİAD, ABD Ticaret Odası ile işbirliği anlaşması imzaladı İSTANBUL (A.A) - 04.10.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), ABD Ticaret Odası (USCC) ile bir mutabakat zaptı imzaladı. TÜSİAD Genel Merkezi'ndeki törende, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner ve USCC Başkanı Thomas J. Donohue tarafından imzalanan mutabakat zaptı ile ortak etkinlikler ve projeler kanalıyla iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunulması, ticaret ve yatırımların karşılıklı desteklenmesi amaçlanıyor. İşbirliği çerçevesinde, ilk etkinlik olarak TÜSİAD ve USCC, 26 Ekim 2011'de, Washington'da bir konferans düzenleyecek. Konferansta, G-20 üyesi olan Türkiye ve ABD'nin uluslararası ekonomik, mali ve düzenleyici politikalar alanında işbirliği imkanları ve ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için öne çıkan alanlar ele alınacak. Toplantı sonucunda oluşacak rapor, ABD ve Türkiye'de çeşitli kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak. İşbirliği anlaşması bağlamında çalışmaların yürütülmesi amacıyla TÜSİAD ve USCC bünyesinde kurulan ''ikili ekonomik ilişkileri geliştirme çalışma grupları da'' Ekim ayında bir toplantı gerçekleştirecek. TÜSİAD ve USCC, G-20 ülkelerinin iş dünyası temsil örgütü olan B-20 grubunda kendi ülkelerinin iş dünyasını temsil ediyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24