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Ekonomi

TÜSİAD AB ile yeni dönemden umutlu

TÜSİAD Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerinin yeni dönemde daha güçleneceğine ve üyelik müzakerelerinin 2014 yılında tam üyelik hedefi doğrultusunda ilerleyeceğine inandı

23 Kasım 2009 02:00

T24- Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerinin yeni dönemde daha güçleneceğine ve üyelik müzakerelerinin 2014 yılında tam üyelik hedefi doğrultusunda ilerleyeceğine inandıklarını bildirdi.
     TÜSİAD tarafından Avrupa Birliği'nde son dönemde gerçekleştirilen kurumsal değişiklikler ve yeni görev alanlarıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 2007 yılında imzalanan Lizbon Anlaşması'nın tüm üye ülkeler tarafından onaylanmasının sağladığı ortama işaret edilerek şöyle denildi:
     "TÜSİAD olarak, AB Konseyi Başkanlığı görevine getirilen Herman van Rompuy ile Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilciliği görevine getirilen Catherine Ashton'a görevlerinde başarılar diliyoruz. Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerinin yeni dönemde daha güçleneceğine ve üyelik müzakerelerinin AB'nin resmi belgelerinde öngörülen çerçevede, süreci başarıyla sonuçlandırma hedefini gözeten bir iradeyle, 2014 yılında tam üyelik hedefi doğrultusunda ilerleyeceğine olan inancımızı vurgulamak istiyoruz."

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