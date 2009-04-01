T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TÜSİAD: "Meclis gerçek bir bütçe çıkarmalı"

Yalçındağ, Meclis'ten bir an önce gerçekçi hedeflerin yer aldığı yeni bir bütçenin geçirilmesini beklediklerini söyledi.

01 Nisan 2009 03:00

İş dünyası seçimlerin ardından hükümetin ekonomiye odaklanmasını bekliyor. TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, "Seçimin bitmiş olduğuna seviniyoruz" dedi. Yalçındağ, Meclis'ten bir an önce gerçekçi hedeflerin yer aldığı yeni bir bütçenin geçirilmesini beklediklerini de söyledi.

Yalçındağ, AB Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti'nin evsahipliğinde büyükelçilik rezidansında gerçekleştirilen AB büyükelçileri aylık çalışma toplantısına konuk oldu.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yalçındağ, ekonomik krizin seçim sonuçlarına etkisine yönelik soru üzerine, "Ekonomik krizin seçim sonuçlarını çok etkilediğinden henüz emin değilim. Çünkü, her bölgemizde ne kadar hissedildiğinden çok emin değilim" dedi.

Yalçındağ, seçim sonuçlarının hükümete nasıl bir mesaj verdiği ile ilgili başka bir soruyu yanıtlarken, Türk demokrasisi açısından olumlu bir seçim süreci yaşandığını belirterek, bunun da sevindirici olduğunu kaydetti.

Yalçındağ, "Öyle düşünüyorum ki, halkımız bütün siyasi partilerimize bazı mesajlar vermiştir, o mesajların tüm siyasi partiler tarafından doğru okunup, doğru algılanması ve değerlendirilmesi de ülkemiz için ve demokrasimiz için çok önemlidir" dedi.

'Büyüme rakamlarına yönelik böyle bir beklenti içindeydik'

Yalçındağ, büyüme rakamlarına yönelik soru üzerine de, TÜSİAD olarak uzun süredir böyle bir beklenti içinde olduklarını, ancak bir rakam telaffuz etmediklerini söyledi ve alınması gerektiğine inandıkları önlemleri dile getirdiklerini anımsattı.

"Öncelikle öyle sanıyorum ki, TBMM açılınca bütçeyi yeniden gözden geçireceğiz" diyen Yalçındağ, Meclis'ten geçen mevcut bütçede büyümenin halen yüzde 4 olarak öngörüldüğüne dikkati çekti.

Daralma dönemlerinde bütçenin çok değişeceğini ifade eden Yalçındağ, "Öncelikle gerçek bir bütçe yapmalıyız ve gerçekten durumumuzun ne olduğunu tespit ettikten sonra, zaten rakamlar da gösteriyor bunu, ona göre alınacak önlemlerle yolumuza devam etmeliyiz diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24