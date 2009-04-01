TÜSİAD: "Meclis gerçek bir bütçe çıkarmalı"

İş dünyası seçimlerin ardından hükümetin ekonomiye odaklanmasını bekliyor. TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, "Seçimin bitmiş olduğuna seviniyoruz" dedi. Yalçındağ, Meclis'ten bir an önce gerçekçi hedeflerin yer aldığı yeni bir bütçenin geçirilmesini beklediklerini de söyledi.



Yalçındağ, AB Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti'nin evsahipliğinde büyükelçilik rezidansında gerçekleştirilen AB büyükelçileri aylık çalışma toplantısına konuk oldu.



Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yalçındağ, ekonomik krizin seçim sonuçlarına etkisine yönelik soru üzerine, "Ekonomik krizin seçim sonuçlarını çok etkilediğinden henüz emin değilim. Çünkü, her bölgemizde ne kadar hissedildiğinden çok emin değilim" dedi.



Yalçındağ, seçim sonuçlarının hükümete nasıl bir mesaj verdiği ile ilgili başka bir soruyu yanıtlarken, Türk demokrasisi açısından olumlu bir seçim süreci yaşandığını belirterek, bunun da sevindirici olduğunu kaydetti.



Yalçındağ, "Öyle düşünüyorum ki, halkımız bütün siyasi partilerimize bazı mesajlar vermiştir, o mesajların tüm siyasi partiler tarafından doğru okunup, doğru algılanması ve değerlendirilmesi de ülkemiz için ve demokrasimiz için çok önemlidir" dedi.



'Büyüme rakamlarına yönelik böyle bir beklenti içindeydik'



Yalçındağ, büyüme rakamlarına yönelik soru üzerine de, TÜSİAD olarak uzun süredir böyle bir beklenti içinde olduklarını, ancak bir rakam telaffuz etmediklerini söyledi ve alınması gerektiğine inandıkları önlemleri dile getirdiklerini anımsattı.



"Öncelikle öyle sanıyorum ki, TBMM açılınca bütçeyi yeniden gözden geçireceğiz" diyen Yalçındağ, Meclis'ten geçen mevcut bütçede büyümenin halen yüzde 4 olarak öngörüldüğüne dikkati çekti.



Daralma dönemlerinde bütçenin çok değişeceğini ifade eden Yalçındağ, "Öncelikle gerçek bir bütçe yapmalıyız ve gerçekten durumumuzun ne olduğunu tespit ettikten sonra, zaten rakamlar da gösteriyor bunu, ona göre alınacak önlemlerle yolumuza devam etmeliyiz diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

