-TÜSİAD: "İMKB'de son düzenleme ile kamu etkisi artırıldı" İSTANBUL (A.A) - 04.11.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu, İMKB'nin şirketleşmesi beklenirken, son düzenleme ile kamu etkisinin artırıldığını belirterek, ''Bu nitelikte bir değişikliğin hem ulusal hem uluslararası piyasa ekonomisi algılamasını olumsuz etkileyebileceği''ne işaret etti. TÜSİAD Yönetim Kurulu'ndan, Kanun Hükmünde Kararname yolu ile İMKB'nin Yönetim Kurulu yapısında değişiklik yapılmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de bakanlıklar ve kamu kurumlarının yapısında değişiklikler öngören pek çok düzenlemenin ardı ardına yapıldığı kaydedilerek, ''Bu düzenlemelerde istişare yöntemine yeterince açık olmayan Kanun Hükmünde Kararname yöntemi tercih edilmiştir. Bu süreçte yeterli görüş alma mekanizması işletilmediğinden, ilgili sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu bu değişiklikleri ancak düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden sonra takip edebilmektedir'' denildi. Son olarak İMKB yönetiminde değişiklik yapan ve yönetim kurulunda kamunun ağırlığını artıran Kanun Hükmünde Kararnamenin, beklenmeyen bir değişiklik niteliğinde olduğunu vurgulanarak, şu değerlendirmelere yer verildi: ''İstanbul'un uluslararası bir finans merkezi haline gelmesi hükümetin de iş dünyasının da ortak amacıdır. Uluslararası finans merkezi haline gelmiş örnekler incelendiğinde, İMKB'nin şirketleşmesi beklenirken, tam tersine son düzenleme ile kamu etkisi artırılmıştır. Bu nitelikte bir değişiklik hem ulusal hem uluslararası piyasa ekonomisi algılamasını olumsuz etkileyebilecektir. TÜSİAD, piyasa ekonomisi algısını olumsuz etkileyebilecek her türlü düzenlemeden kaçınılmasını ve her düzeydeki düzenlemenin hazırlanmasında açık, saydam ve katılımcı süreçlerin işletilmesini savunmaktadır. Bu çerçevede, amacı yeterince anlaşılamayan söz konusu düzenlemeden beklenilen faydanın kamuoyuyla paylaşılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.''