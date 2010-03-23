TÜSİAD, 19 Nisan'da ABD'ye gidiyor

T24 - TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner başkanlığındaki TÜSİAD heyetinin ABD gezisi, Ermeni Soykırımı Tasarısı’nın ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilmesi nedeniyle ertelenmişti. Referans gazetesi yazarı Jale Özgentürk, TÜSİAD'ın bu tavrından vazgeçtiğini yazdı.



Özgentürk'ün Referans gazetesinde bugün (23 Mart 2010) yayımlanan yazısı şöyle:



Ermeni Yasa Tasarısı nedeniyle ABD ziyaretini erteleyebileceği mesajını veren TÜSİAD, bu tutumundan vazgeçti. Edilgen kalmanın Türkiye'nin çıkarlarına zarar vereceğini belirten TÜSİAD yönetimi, 19-20 Nisan'da ABD'ye giderek tasarının Senato'da oylanacağı 24 Nisan öncesi temaslarda bulunacak.



Türk-Amerikan ilişkileri ABD Temsilciler Meclisi'nin Ermeni Yasa Tasarısı'nı kabul etmesinin ardından bir sınavdan geçiyor. Büyükelçi Namık Tan'ı Türkiye'ye çağıran Türkiye'nin gözü kulağı kararın Senato'da oylanacağı 24 Nisan'da. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama'dan 24 Nisan öncesi kesin bir açıklama bekliyor. 11-12 Nisan'da düzenlenecek Küresel Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılıp katılmaması da buna göre netleşecek.



Bu süreçte Dışişleri Bakanlığı da iş dünyasına uygulanan politikaya destek vermesi konusunda imada bulunmuştu. İlk destek ise DEİK/Türk-Amerikan İş Konseyi'nden (TAİK) gelmişti. TAİK ile American-Turkish Council (ATC) tarafından 11-14 Nisan tarihleri arasında Washington'da düzenlenecek Türk-Amerikan İlişkileri 29'uncu Ortak Yıllık Konferansı ileri bir tarihe ertelenmişti.





Küsmek tavır değil



Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ise daha önce 15-17 Nisan olarak açıkladığı ABD ziyaretini erteleyebileceği mesajını vermişti. Ancak TÜSİAD, bu tavrından çabuk vazgeçti. Bu ziyareti ertelemenin Türkiye'ye zarar vereceğine karar verdi. Türkiye'nin 24 Nisan'a kadar olan süreçte edilgin kalmasının yanlış olduğunu düşünen TÜSİAD yönetimi, 19-20 Nisan tarihleri arasında ABD'ye gitmeye hazırlanıyor.



TÜSİAD Yönetim Kurulu'nun programı henüz belli değil. Bazı randevular alan TÜSİAD, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dan da randevu talebine yanıt bekliyor.



Heyette Başkan Ümit Boyner'in yanı sıra yönetim kurulu üyelerinden aynı zamanda TAİK Başkanı olan Haluk Dinçer, Cem Duna gibi isimlerin bulunması bekleniyor. TÜSİAD yönetiminden bir üye hükümetin "küskünlük" politikasının yararı olmadığı gibi geri teptiğini belirtirken "Bu, sürdürülebilir tutum değil" diyor.



Sivil toplum örgütlerine görev düştüğünü anlatan TÜSİAD üyesi, ziyareti bu nedenle 24 Nisan sonrasına değil öncesine aldıklarını anlatıyor.



ABD'den gelen yorumlara göre Türkiye'nin politikası biraz "tavşan dağa küsmüş" boyutlarında. Herhalde hükümetin bir bildiği vardır!





