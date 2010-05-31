TÜSAİD: Trajediyi şiddetle kınıyoruz

T24 - Hatay'da PKK tarafından askeri birliğe roketatarla düzenlenen saldırı nedneiyle derin üzüntü duyduğunu belirten TÜSİAD, İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan konvoya düzenlediği operasyonu "sivil bir inisiyatife karşı orantısız ve kontrolsüz askeri güç kullanımının en trajik örneklerinden biri olarak kaydedilmiş" sözleriyle kınadı.





TÜSİAD, İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan 6 gemilik filoya yaptığı baskın ve bu operasyon sırasında en az 10 kişinin hayatını yitirmesi ve PKK'nın İskenderun'daki askeri üsse düzenlediği saldırının ardından 6 askerin şehit olması ile ilgili yazılı bir açıklamada bulundu.





TÜSAİD'dan PKK saldırısı ve İsrail operasyonu ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamanın tam metni şöyle:





“Bugün iki acı olay ile güne başladık: Hatay’ın İskenderun İlçesi’ndeki Deniz Üs Komutanlığı’na bağlı İkmal Birliği'ne yönelik terörist saldırı nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. TÜSİAD olarak, son günlerde giderek yaygınlığı ve sıklığı artan terör saldırıları nedeniyle kaygı duymaktayız. Hepimizin içini yakan terör sorunu konusunda somut ilerleme beklentimizi yinelemek isteriz. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Tanrı’dan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralı askerlerimize acil şifa dileriz.





Öte yandan, Gazze halkına insani yardım amacıyla yola çıkan bir yardım konvoyuna İsrail ordusunun uluslararası sulardaki kanlı askeri müdahalesi, insanlık tarihine, sivil bir inisiyatife karşı orantısız ve kontrolsüz askeri güç kullanımının en trajik örneklerinden biri olarak kaydedilmiş bulunmaktadır.





Gerekçe ne olursa olsun, barışçı faaliyetlerde bulunmayı arzu eden sivil bir güce karşı bu tür hareketlerin kabulü mümkün değildir.





Yaşatılan bu insanlık trajedisini şiddetle kınar; hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.





Sorumluların uluslararası hukuka hesap vermesi gerektiğini vurgular; uluslararası camiayı ve özellikle Birleşmiş Milletler’i, evrensel insani değerler ve insan hakları bağlamındaki misyonlarına uygun bir şekilde, konuyla ilgili olarak ivedilikle tepki vermeye davet ederiz.”

