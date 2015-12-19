TUS tercihleri başladı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonbahar dönemi tercih başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih işlemleri 25 Aralık'a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapacak.

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Tercihlere ilişkin genel bilgiler ile ilgili tablo ve koşullara ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebilecek.

Adayların bu bilgileri dikkatle inceleyip tercihlerini yapması gerekiyor. Yanlışlıkla bir program yerine diğer bir programın girilmesi durumunda, girilen program tercih edilen program gibi işlem görecek. Tercihlerin elektronik ortama yanlış aktarılmasından doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacak.

Adaylar en fazla 30 tercih yapabilecek. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, tanınan süre içinde bunu yapabilecek.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (KPDS) en az 50 puan alan adaylar ya da ÖSYM'nin yabancı dil eşdeğerliliğine ilişkin tablosundaki sınavlarla ilgili belge veya sonuç belgesi bulunanlardan, tercih süresi bitmeden önce ÖSYM'ye ulaştıranlar uzmanlık eğitimi için tercih yapabilecek.