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TUS 11-12 Aralık'ta yapılacak

KPSS'deki kopya skandalı nedeniyle ertelenen , Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için yeni tarih belli oldu.

27 Eylül 2010 03:00

T24 - KPSS'deki kopya skandalı nedeniyle ertelenen , Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için yeni tarih belli oldu.

Kısa adı TUS olan, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 11-12 Aralık'ta yapılacak.

Tıpta uzmanlık eğitimi görmek üzere Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerine, üniversitelerin tıp fakültelerine ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesine alınacak adaylar için yapılacak olan 2010-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve daha ileri seviyede Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi görmek isteyen adaylar için 2010-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) sınavları 2011 yılının Ocak ve Şubat aylarında 2011 İlkbahar Dönemi sınavları ile birleştirilerek yapılacak.

9-13 Ağustos 2010 tarihleri arasında TUS Sonbahar Dönemi'ne başvuran adaylar, 2011-TUS İlkbahar Dönemi için yeniden başvurmayacaklar.

Bu adaylardan başvurularını iptal ettirmek isteyen adayların sınav ücretleri iade edilecek. Bu adaylar için bina/salon atamaları yeniden yapılacak; Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri yeniden gönderilecek.


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