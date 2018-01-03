Turunçgillerde ihracat şampiyonu mandalina

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- TÜRKİYE\'nin narenciye deposu Mersin’de 3 ay önce ihracat sezonunda yurt dışına 550 bin ton satışla turunçgiller şampiyonu mandalina oldu.

Ulusal Turuçgil Konseyi (UTK) Başkanı Kemal Kaçmaz, 2017 sezonunda mevsim koşullarına bağlı olarak özellikle limon ve mandalina üretiminde yaşanan rekolte düşüklüğüne rağmen geçen sezonun rakamlarına ulaşılması turunçgil üreticileri ve ihracatçıları açısından memnuniyetle karşılandığını söyledi. Kaçmaz, yaş meyve sebze üretim ve ihracat sektöründe en önemli alt grubu oluşturan turunçgiller de gerçekleşen üretim ve ihracat rakamlarının, bu sektörün bir alt grup olmaktan çıkararak ana sektör haline getirdiğini belirterek, şöyle dedi:

\"Bu sezon gerçekleşen turunçgil ihracat miktarı geçen sezon ihraç edilen turunçgil ihracat miktarına ulaştı. 21 Eylül 2017 de başlayan turunçgil ihracat sezonunda en çok artış greyfurtta görüldü. Bir önceki sezona göre yüzde 9’luk artış göstererek 64 bin ton greyfurt ihracatı gerçekleşti. 2’nci sırada yüzde 3’lük artış ile mandalina yer aldı ve 550 bin ton mandalina ihracatı ile miktar olarak en çok ihraç edilen ürün oldu. Talep olmasına rağmen limon ihracatında yüzde 9’luk bir azalma görüldü, bu düşüş özellikle erkenci limon çeşitlerinde rekolte düşüklüğünden kaynaklanmıştır. Portakal ihracatında ise geçen sezonda gerçekleşen ihracat rakamına ulaşılmış 195 bin ton ihracat gerçekleşmiştir.\"

Başarılı bir ihracat sezonu geçirdiklerini ifade eden Kaçmaz, geçen yıl 1 Eylül- 31 Aralık tarihleri arasında sezonluk turunçgil ihracatında en çok ihracat yapılan ülkeler arasında Rusya Federasyonu\'nun 447 bin ton ile ilk sırada yer aldığını söyledi. Kaçmaz, şöyle dedi:

\"Rusya Federasyonu\'nu 198 bin ton ile Irak, 112 bin ton ile Ukrayna, 43 bin ton ile Romanya ve 22 bin ton ile Polonya takip etmiştir. 1051 bin ton turunçgil ihracatının 609 bin tonu Bağımsız Devletler Topluluğu\'na, 265 bin tonu Ortadoğu ülkelerine, 127 bin tonu Avrupa Birliği ülkelerine, 37 bin ton diğer Avrupa Birliği ülkelerine, 12 bin tonu diğer ülkelere gerçekleşmiştir\" diye konuştu.

UTK olarak hedeflerinin daha önce başlattıkları Turunçgil Stratejik Planını 2018 yılı içerisinde tamamlamak olduğunu kaydeden Kaçmaz, şunları söyledi:

\"Bu stratejik plana uygun olarak doğru çeşitleri üreterek ihracat sezonunu uzatmak, üretim planlanması yapmak ve buna bağlı olarak turunçgil ihracatını arttırmaktır. Turunçgil meyvelerini taze olarak ihraç etmenin yanı sıra Turunçgil endüstrisini geliştirmek, katma değerli turunçgil ihracatını arttırmak ana hedeflerimiz arasındadır. Diğer taraftan 2020 yılında ülkemizde gerçekleşecek olan 14\'ncü Uluslararası Turunçgil Kongresine hazırlık çalışmaları kongre organizasyon komitesi tarafından daha önce belirlemiş olan çalışma takvimine uygun olarak yürütülmektedir. Turunçgil sektörünü sadece ekonomik hayatın bir unsuru olarak görmemeliyiz. Bu sektörün yarattığı istihdam ile sosyal barışın sigortası olması ve bunun yanı sıra ülkemiz ekonomisine sağladığı net döviz girdisi ile ekonomimize büyük katkı sağlamaktadır. Sektörümüzü değerlendirirken ithalat ihracat dengesine bakılması son derece önemlidir. Bu nedenle turunçgil sektörü stratejik sektörler arasında ilk sırada yer almaktadır.\"



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