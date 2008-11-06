Tursun'un ailesi davalık değil

Baran Tursun'un yakınlarının da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında dava açılacağı haberlerine Adalet Bakanlığı'ndan yalanlama.



Adalet Bakanlığı, İzmir'de dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan uyarı ateşi sonucu hayatını kaybeden Baran Tursun'un ailesi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesinden dava açılmasına izin verilmediğini, iki ayrı soruşturma talebinin de geri çevrildiğini bildirdi.



Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında, ''Baran Tursun'un yakınlarının da aralarında olduğu kişiler hakkında TCK'nın 301. maddesinden yargılama izni verildiği'' şeklinde ''tümüyle gerçeğe aykırı'' haberler yer aldığı anımsatıldı.



Baran Tursun'un yakınlarının da aralarında bulunduğu toplam 10 kişi hakkında, 14 Ocak 2008 ve 18 Ocak 2008 tarihlerindeki söz ve eylemlerinden dolayı Karşıyaka 3. Asliye Ceza Mahkemesi ve Karşıyaka 5. Asliye Ceza Mahkemesinde iki ayrı kamu davasının açıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



''Haberlerde iddia edildiğinin aksine, söz konusu kişilerin TCK'nın 301. maddesinden yargılanmaları talebiyle Adalet Bakanlığına iki ayrı başvuru yapılmış, her iki talep de soruşturma izni verilmeyerek geri çevrilmiştir.



TCK'nın 301. maddesinden soruşturma yapılmasının adalet bakanının iznine bağlandığı yasa değişikliğinin 8 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından söz konusu davalarda durma kararı verilerek, Bakanlığımızdan izin talebinde bulunulmuştur. İzin talepleriyle ilgili incelemeler, 28 Ağustos 2008 ve 10 Ekim 2008 tarihlerinde tamamlanmış, her iki dosyada da TCK'nın 301. maddesinden soruşturma izni verilmemiştir. Aksi yöndeki iddia ve haberler kesinlikle doğru değildir.''





